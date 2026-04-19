Глава патрульной полиции подал в отставку после стрельбы в Киеве

16:54 19.04.2026 Вс
2 мин
Патрульные, прибывшие на место стрельбы, сбежали после выстрелов
aimg Дмитрий Левицкий
Глава патрульной полиции подал в отставку после стрельбы в Киеве Фото: Евгений Жуков, генерал полиции (patrolpolice.gov.ua)

Генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с должности начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Решение об отставке было принято после скандала с патрульными полицейскими, которые вчера прибыли на место стрельбы, но сбежали после выстрелов.

"Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности, которую я занимаю. Я думаю, так будет справедливо", - объявил Жуков во время пресс-конференции по поводу стрельбы.

Жуков также прокомментировал действия патрульных во время стрельбы. По его словам, они поступили "непрофессионально и недостойно".

"Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей. Очень позорный случай. Служебное расследование будет проведено и все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые являются начальниками у этих двух полицейских", - сказал он.

В то же время глава Нацполиции Иван Выговский отметил, что Жукову "найдут какую-нибудь другую должность".

"Возможно, она будет связана с оказанием помощи именно по войне", - уточнил глава Нацполиции.

Стрельба в Киеве и скандал с полицейскими

Вечером субботы, 18 апреля, вооруженный карабином мужчина устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева. Он застрелил пятерых человек на улице, а затем забаррикадировался в супермаркете "Велмарт". Уже в супермаркете стрелок убил еще одного человека - одного из заложников.

Стрелка ликвидировали спецназовцы полиции во время штурма. Им оказался уроженец Москвы 58-летний Дмитрий Васильченков. Все подробности трагедии в Голосеевском районе Киева, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Уже утром воскресенья, 19 апреля, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как двое патрульных, прибывших на место происшествия, убегают после услышанных выстрелов.

Сразу же после этого глава МВД Игорь Клименко поручил провести расследование действий правоохранителей, а генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, после стрельбы в Киеве глава МВД выступил за право гражданских на вооруженную самозащиту. Он анонсировал, что законопроект о короткоствольном огнестрельном оружии доработают для финального рассмотрения в парламенте.

Следствие взялось за действия полиции во время стрельбы в Киеве, возбуждено дело
