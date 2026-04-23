Резкое ухудшение: как изменят погоду сегодня атмосферные фронты

Сегодня, 23 апреля, погода в Украине ощутимо ухудшится. Атмосферные фронты принесут дожди и сильный ветер со штормовыми порывами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По словам Диденко, в Украину зайдут "придут атмосферные фронты, поэтому погода усложнится".

В большинстве регионов днем ожидаются дожди - от небольших до умеренных. Лишь на западе страны осадки будут незначительными.

"Характерная особенность дня - сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду. Осторожно!", - предупредила синоптик.

В Укргидрометцентре объяснили, что погоду будет определять циклон, который быстро перемещается с севера Европы на юг. Поэтому дожди прогнозируют почти по всей территории страны.

Что касается температурного режима, то за счет облаков ночью заморозков не ожидается, однако днем столбики термометров будут подниматься лишь до +6...+11 градусов.

На северо-востоке страны под влиянием холодной воздушной массы с севера дневные максимумы составят 4-9 градусов тепла.

Несколько теплее будет на юге и крайнем западе - там воздух будет прогреваться до 12-17 градусов.

Фото: карта погоды в Украине на 23 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь и сильный ветер с порывами 15-20 м/с.

Температура по области ночью 1-6 градусов тепла, днем 6-11 градусов.

В Киеве ночью 4-6 градусов тепла, днем 7-9 градусов.

Что дальше

По словам синоптика, прохладная погода в Украине продержится как минимум до мая.

"Поэтому теплые вещи после экстрадиции их на верхние полки шкафа снова можно держать неподалеку", - добавила Диденко.