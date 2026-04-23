Глава Нацполиции назвал одну из версий теракта в Киеве

Одной из версий теракта в Киеве 18 апреля является бытовой конфликт, который мог привести к срыву нападающего. Впрочем, окончательные выводы сделают после проведения экспертиз.

По его словам, в подобных производствах обычно назначают комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая может быть проведена даже посмертно.

"Но сейчас мы видим, что он был, скажем так, нереализованным мужчиной. По тем высказываниям, которые от него звучали, он требовал уважения, хотел, чтобы к нему относились особенно. Он на записях несколько раз повторяет, что его ударили", - пояснил Выговский.

Также, по словам главы Нацполиции, мужчина ранее публиковал пророссийские высказывания в соцсетях.

"У него была страница "Бахмут ВДВ" в социальных сетях, он писал там разные странные вещи. Мол, Гитлер был прав, всех надо сжечь и так далее. Эти сообщения были еще в 2017 году, но тем не менее, это характеризует его как человека", - отметил он.

Впрочем, Выговский отметил, что именно эти взгляды не обязательно стали причиной трагедии.

"Конкретно в этом случае я бы так не говорил, это надо исследовать. Я больше склоняюсь к тому, что у него возник бытовой конфликт и поэтому он сорвался", - подытожил он.