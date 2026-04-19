Следствие взялось за действия полиции во время стрельбы в Киеве, возбуждено дело

14:05 19.04.2026 Вс
Какую статью инкриминируют патрульным?
aimg Татьяна Степанова
Следствие взялось за действия полиции во время стрельбы в Киеве, возбуждено дело Иллюстративное фото: следствие взялось за действия полиции во время стрельбы в Киеве (facebook.com/kyivpatrol)

Против полицейских, которые сбежали во время стрельбы в Киеве и оставили без защиты гражданских, открыто уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

"Следствие установит законность действий полиции при задержании террористов. По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство", - сообщил Кравченко.

Правовая квалификация уголовного правонарушения: ч. 3 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

"Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, группу прокуроров в производстве возглавляет прокурор города Киева. Досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований.

"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица - законное наказание. Справедливость будет обеспечена", - отметил Кравченко.

Генпрокурор также опроверг гибель матери 12-летнего ребенка от стрельбы.

Вчера Кравченко сообщил, что жертвами стрелка стали супруги. Мужчина погиб на месте, а мать - в больнице от травм. Их 12-летний сын также получил огнестрельное ранение.

Сегодня же генпрокурор уточнил, что мать парня жива. Погибшей оказалась тетя ребенка.

Полицейские сбежали во время стрельбы в Киеве: что известно

Напомним, сегодня утром в сети появилось видео, как полицейские сбежали от стрелка во время вчерашнего теракта в Киеве и оставили гражданских без защиты.

Глава МВД Игорь Клименко дал поручение главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.

Позже Выговский сообщил, что сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей на период проверки.

Трампа "кинули"? Власти Ирана отказались передавать США обогащенный уран
Трампа "кинули"? Власти Ирана отказались передавать США обогащенный уран
