Полицейские, которые сбежали от стрельбы в Киеве, получили подозрение

19:48 20.04.2026 Пн
2 мин
Они покинули место теракта, не остановив стрелка
aimg Мария Науменко
Полицейские, которые сбежали от стрельбы в Киеве, получили подозрение Фото: люди рядом с местом, где произошла стрельба в Киеве (mfa.gov.ua/)

Двум сотрудникам патрульной полиции Киева сообщили о подозрении после стрельбы 18 апреля. По данным следствия, их бездействие позволило вооруженному нападающему продолжить стрелять в людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Руслана Кравченко в Telegram.

Читайте также: Киевский стрелок имел погашенную судимость, - источники

По его словам, решение приняли после совещания с прокурорами и анализа видео с места происшествия. Патрульный экипаж прибыл на вызов о стрельбе и застал на месте нескольких раненых, среди которых были ребенок, мужчина и женщина.

Как отметил генпрокурор, несмотря на наличие табельного оружия и законных оснований для его применения, правоохранители не остановили нападавшего и покинули место происшествия. В результате вооруженный мужчина смог беспрепятственно двигаться по улице и продолжать стрельбу по прохожим.

По официальным данным, в период с 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве погибли шесть человек. Впоследствии в больнице скончался еще один пострадавший - количество жертв возросло до семи.

"Собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении двум сотрудникам Управления патрульной полиции в городе Киеве из-за их действий во время террористического акта", - отметил Кравченко.

Действия полицейских квалифицированы по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Что предшествовало

Напомним, 19 апреля в сети появилось видео, на котором видно, как двое патрульных покидают место происшествия после звуков выстрелов. После этого министр внутренних дел Игорь Клименко поручил провести служебное расследование действий правоохранителей.

Впоследствии генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии уголовного производства.

В тот же день начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Евгений Жуков подал в отставку.

Все, что известно о теракте в Киеве, читайте в материале РБК-Украина: Поджег квартиру и пошел с оружием в супермаркет: все подробности стрельбы в Киеве

Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию