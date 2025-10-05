RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Тяжелая ночь": в Черкасской области сбили 13 дронов, часть области без света, - ОВА

Фото: в Черкасской области есть проблемы со светом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ночью враг совершил массированный комбинированный обстрел территории Украины. В Черкасской области часть области осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.

"Тяжелая ночь. Семь часов на тревоге - из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ", - отметил начальник Черкасской ОГА.

По его словам потягом ночи в области работали силы и средства ПВО:

  • 13 российских дронов обезвредили.

"Травмированных нет. Это самое главное. Обследование территории продолжается", - добавил он.

В то же время, по данным Табурца, в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач.

"Часть абонентов без света. Аварийные бригады "Облэнерго" уже работают", - подытожил он.

Массированная атака на Украину

Напомним, этой ночью россияне массированно обстреляли Украину. Больше всего досталось Львову и Львовской области. Враг атаковал практически всеми видами имеющихся вооружений.

Около 04:30 во Львове прозвучали первые взрывы из-за налета ударных дронов "Шахед". Позже по городу ударили крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

А уже утром во Львове раздались мощные взрывы из-за обстрела аэробаллистическими ракетами "Кинжал", выпущенными из истребителей МиГ-31.

РБК-Украина писало о том, что сейчас известно о последствиях российской атаки.

Кроме западных областей Украины российские оккупанты в ночь на 5 октября в очередной раз нанесли удары по Запорожью.

В результате атаки десятки тысяч людей остались без света.

