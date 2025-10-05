Город в дыму, районы без света и проблемы с транспортом: первые последствия атаки на Львов
В нескольких районах Львова из-за массированного вражеского обстрела частично исчезла электроэнергия. Также приостановлена работа городского транспорта, в городе черный дым из-за пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Андрея Садового.
"Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали", - отметил мэр.
Кроме того, Садовый сообщил, что из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.
"Прошу жителей оставаться в безопасности! Сейчас выезд на улицы опасен!", - отметил мэр.
Пожары и загрязнение воздуха
После вражеской атаки во Львове продолжается ряд крупных пожаров, над городом наблюдаются столбы черного дыма.
Мэр Андрей Садовый сообщил, что в городе пока отсутствует подтвержденная информация об опасных выбросах, но он посоветовал закрыть окна и оставаться в безопасном месте.
"После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно предохранить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают", - написал он в своем Telegram.
Массированная атака на Львов
Напомним, ночью россияне массированно обстреляли Львов и Львовскую область практически всеми видами имеющихся вооружений.
Около 04:30 в городе прогремели первые взрывы из-за налета ударных дронов "Шахед".
Около 05:22 по Львову ударили крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.
Впоследствии сообщалось о приближении к городу крылатых ракет и взрывах.
А около 06:00 во Львове раздались мощные взрывы из-за обстрела аэробаллистическими ракетами "Кинжал", выпущенными из истребителей МиГ-31.