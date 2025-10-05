ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Город в дыму, районы без света и проблемы с транспортом: первые последствия атаки на Львов

Львов, Воскресенье 05 октября 2025 07:42
UA EN RU
Город в дыму, районы без света и проблемы с транспортом: первые последствия атаки на Львов Иллюстративное фото: вероятно, Львов пережил крупнейшую атаку с начала войны (facebook.com DSNSKHARKIV.jpg)
Автор: Валерий Савицкий

В нескольких районах Львова из-за массированного вражеского обстрела частично исчезла электроэнергия. Также приостановлена работа городского транспорта, в городе черный дым из-за пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Андрея Садового.

"Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали", - отметил мэр.

Кроме того, Садовый сообщил, что из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.

"Прошу жителей оставаться в безопасности! Сейчас выезд на улицы опасен!", - отметил мэр.

Пожары и загрязнение воздуха

После вражеской атаки во Львове продолжается ряд крупных пожаров, над городом наблюдаются столбы черного дыма.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что в городе пока отсутствует подтвержденная информация об опасных выбросах, но он посоветовал закрыть окна и оставаться в безопасном месте.

"После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно предохранить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают", - написал он в своем Telegram.

Массированная атака на Львов

Напомним, ночью россияне массированно обстреляли Львов и Львовскую область практически всеми видами имеющихся вооружений.

Около 04:30 в городе прогремели первые взрывы из-за налета ударных дронов "Шахед".

Около 05:22 по Львову ударили крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Впоследствии сообщалось о приближении к городу крылатых ракет и взрывах.

А около 06:00 во Львове раздались мощные взрывы из-за обстрела аэробаллистическими ракетами "Кинжал", выпущенными из истребителей МиГ-31.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным