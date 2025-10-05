Во Львове прогремели мощные взрывы, город атаковали ракеты "Кинжал"
Российские террористы ударили по Львову аэробаллистическими ракетами "Кинжал". В городе прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.
Армия РФ запустила ракеты с истребителей МиГ-31 в 06:30.
Ракеты пролетели над Сумской, Киевской и Житомирской областями. Позже Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Львова.
В 06:36 во Львове прогремели мощные взрывы.
Отметим, что город несколько часов находится под атакой большого количества дронов "Шахед", а также был атакован крылатыми ракетами.
Обновлено 06:52
В направлении Львова двигается еще одна группа крылатых ракет.
"Еще группа ракет на город!", - отметил Козицкий.
Также фиксируется движение группы ракет в направлении Стрыя Львовской области и Бурштына Ивано-Франковской области.
Обновлено 07:04
Воздушные силы сообщили о приближении еще одной группы ракет к Львову.
Отметим, что во Львовской области расположено крупное Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа.
В городе Буршин на Ивано-Франковщине расположена Бурштынская теплоэлектростанция, которую россияне уже не раз атаковали крылатыми ракетами.
Ракетно-дроновая атака России
В ночь на 5 октября Россия массированно атаковала Украину ударными дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.
Более ста дронов враг запустил еще с вечера 4 октября.
В 03:30 ночи россияне запустили ракеты "Калибр" из Черного моря.
После около 06:00 в воздушное пространство Украины начали залетать группы крылатых ракет, выпущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В те же минуты враг поднял с аэродрома "Саваслейка" истребители МиГ-31.