Во Львове прогремели мощные взрывы, город атаковали ракеты "Кинжал"

Львов, Воскресенье 05 октября 2025 06:46
Во Львове прогремели мощные взрывы, город атаковали ракеты "Кинжал" Фото: россияне атаковали Львов баллистическими ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы ударили по Львову аэробаллистическими ракетами "Кинжал". В городе прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

Армия РФ запустила ракеты с истребителей МиГ-31 в 06:30.

Ракеты пролетели над Сумской, Киевской и Житомирской областями. Позже Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Львова.

В 06:36 во Львове прогремели мощные взрывы.

Отметим, что город несколько часов находится под атакой большого количества дронов "Шахед", а также был атакован крылатыми ракетами.

Обновлено 06:52

В направлении Львова двигается еще одна группа крылатых ракет.

"Еще группа ракет на город!", - отметил Козицкий.

Также фиксируется движение группы ракет в направлении Стрыя Львовской области и Бурштына Ивано-Франковской области.

Обновлено 07:04

Воздушные силы сообщили о приближении еще одной группы ракет к Львову.

Отметим, что во Львовской области расположено крупное Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа.

В городе Буршин на Ивано-Франковщине расположена Бурштынская теплоэлектростанция, которую россияне уже не раз атаковали крылатыми ракетами.

Ракетно-дроновая атака России

В ночь на 5 октября Россия массированно атаковала Украину ударными дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Более ста дронов враг запустил еще с вечера 4 октября.

В 03:30 ночи россияне запустили ракеты "Калибр" из Черного моря.

После около 06:00 в воздушное пространство Украины начали залетать группы крылатых ракет, выпущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В те же минуты враг поднял с аэродрома "Саваслейка" истребители МиГ-31.

