"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла, - ОВА

Масована атака на Україну

Нагадаємо, цієї ночі росіяни масовано обстріляли Україну. Найбільше дісталось Львову та Львівській області. Ворог атакував практично усіма видами наявних озброєнь.

Близько 04:30 у Львові пролунали перші вибухи через наліт ударних дронів "Шахед". Пізніше по місту вдарили крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

А вже зранку у Львові пролунали потужні вибухи через обстріл аеробалістичними ракетами "Кинджал", випущеними з винищувачів МіГ-31.

РБК-Україна писало про те, що наразі відомо щодо наслідків російської атаки.

Окрім західних областей України російські окупанти в ніч на 5 жовтня вчергове завдали удари по Запоріжжю.

Внаслідок атаки десятки тисяч людей залишилися без світла.