ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Во Львове работает ПВО: враг атакует город "Шахедами"

Воскресенье 05 октября 2025 04:39
UA EN RU
Во Львове работает ПВО: враг атакует город "Шахедами" Фото: в городе слышна работа противовоздушной обороны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 5 октября во Львове раздались громкие звуки взрывов. Сейчас враг пытается атаковать город дронами, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Льва Андрея Садового.

"В городе слышна работа ПВО! Не снимайте и не публикуйте работу наших защитников", - говорится в сообщении в 04:26.

Накануне Садовый писал, что в направлении города летит вражеский "Шахед". Кроме того, в Воздушных силах тех информировали, что вражеские дроны летят на Львов, Житомир, Тернополь, Умань, Черкассы и Винницу.

Также военные информировали, что большинство вражеских беспилотников направляются именно на запад Украины.

Обновлено 05:09

Мэр Андрей Садовый сообщил о повторной серии взрывов в городе.

"Во Львове слышна повторная серия взрывов. Работает ПВО. Будьте в безопасном месте!", - отметил он.

"Львов. Держитесь подальше от окон", - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:39 воздушная тревога абсолютно по всей территории Украины.

Во Львове работает ПВО: враг атакует город &quot;Шахедами&quot;

Массированный обстрел Украины

Напомним, что этой ночью россияне в очередной раз осуществляют комбинированную атаку по Украине.

Начиная с вечера 4 октября, враг запустил по нашей стране дроны, которые до сих пор летают. Под ударом были по меньшей мере Львов, Киев, Одесса и Запорожье.

Также ночью враг вывел в Черное море носители крылатых ракет типа "Калибр". Сейчас эти вражеские цели уже находятся в воздушном пространстве Украины.

Кроме того, ночью россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Предварительно, враг совершил пусковые маневры и уже в очень короткий срок эти ракеты из этих самолетов будут над Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Война в Украине
Новости
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным