Во Львове работает ПВО: враг атакует город "Шахедами"
В ночь на 5 октября во Львове раздались громкие звуки взрывов. Сейчас враг пытается атаковать город дронами, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Льва Андрея Садового.
"В городе слышна работа ПВО! Не снимайте и не публикуйте работу наших защитников", - говорится в сообщении в 04:26.
Накануне Садовый писал, что в направлении города летит вражеский "Шахед". Кроме того, в Воздушных силах тех информировали, что вражеские дроны летят на Львов, Житомир, Тернополь, Умань, Черкассы и Винницу.
Также военные информировали, что большинство вражеских беспилотников направляются именно на запад Украины.
Обновлено 05:09
Мэр Андрей Садовый сообщил о повторной серии взрывов в городе.
"Во Львове слышна повторная серия взрывов. Работает ПВО. Будьте в безопасном месте!", - отметил он.
"Львов. Держитесь подальше от окон", - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:39 воздушная тревога абсолютно по всей территории Украины.
Массированный обстрел Украины
Напомним, что этой ночью россияне в очередной раз осуществляют комбинированную атаку по Украине.
Начиная с вечера 4 октября, враг запустил по нашей стране дроны, которые до сих пор летают. Под ударом были по меньшей мере Львов, Киев, Одесса и Запорожье.
Также ночью враг вывел в Черное море носители крылатых ракет типа "Калибр". Сейчас эти вражеские цели уже находятся в воздушном пространстве Украины.
Кроме того, ночью россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Предварительно, враг совершил пусковые маневры и уже в очень короткий срок эти ракеты из этих самолетов будут над Украиной.