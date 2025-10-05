Россия атакует Украину крылатыми ракетами с самолетов Ту-95

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По состоянию на 06:20 ракеты двигались:

По состоянию на 06:06 крылатые ракеты двигались

По данным мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве Украины около 20 ракет. Постоянно заходят новые.

Также фиксируется вхождение новых групп ракет через Ахтырку в направлении Полтавской области.

В 05:57 несколько групп ракет двигались в сторону Золотоноши (Черкасская область).

"Группа крылатых ракет через Черниговскую область в направлении Нежина", - написали военные в 05:45.

Украина под массированным обстрелом России

В ночь на 5 октября российские военные запустили в направлении Украины дроны и крылатые ракеты типа "Калибр" и Х-101 из стратегической авиации.

С вечера 4 октября враг запустил по Украине десятки ударных беспилотников.

За несколько часов страна была атакована ракетами типа "Калибр" с Черного моря.

Также РФ выпустила ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

