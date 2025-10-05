В Запорожье после обстрела РФ десятки тысяч человек без света после обстрела РФ

Российские оккупанты в ночь на 5 октября в очередной раз нанесли удары по Запорожью. В результате атаки десятки тысяч людей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По словам главы ОГА, энергетики уже начали работы по восстановлению.

Федоров уточнил, без света непосредственно - 67 тысяч абонентов областного центра, и еще более 6 тысяч - это жители Запорожского района.

"Более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.

Обстрел Запорожья

Напомним, что город Запорожье в ночь на 5 октября пережил очередную комбинированную атаку РФ. Враг выпустил по городу дроны и авиабомбы, и нанес не менее 10 ударов.

В результате атаки были повреждены дома, возникли пожары, а также в городе возникли перебои с водой и светом.

Утром глава ОВА уточнил, из-за российской ночной атаки РФ пострадали 8 многоэтажек, 8 частных домов, а также нежилые здания. Один из жилых домов получил серьезные разрушения.

Также известно, что в результате сегодняшней атаки в Запорожье пострадали 9 человек, и еще один человек погиб.