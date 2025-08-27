Туск усилит контроль над переговорами по Украине собственным советником по безопасности, - СМИ
Премьер Польши Дональд Туск планирует усилить контроль над переговорами по войне в Украине, назначив собственного советника по вопросам безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
По информации издания, Туск планирует отстранить сотрудников нового президента Польши Кароля Навроцкого от экспертных переговоров по прекращению боевых действий в Украине.
Советником премьера должен стать Роберт Купецкий, который сейчас заместитель министра иностранных дел. Сейчас он курирует в МИД, в частности, политику безопасности и трансатлантические отношения.
Купецкий является опытным дипломатом, в 2008-2012 годах был послом в США, а после возвращения в Польшу стал заместителем министра национальной обороны.
Его задачей будет непосредственное информирование премьер-министра о международной ситуации и угрозах безопасности Польши и Европы. А прежде всего - участие во встречах важнейших чиновников, занимающихся безопасностью в странах НАТО, касающихся окончания или приостановления войны в Украине, и продвижение на них польской позиции.
Резонансное вето Навроцкого
Заметим, что в Польше существует программа социальной поддержки "800+, которая предусматривает ежемесячные выплаты для семей с детьми, включая украинских беженцев, чтобы помочь родителям и опекунам в воспитании несовершеннолетних.
Каждая семья получает по 800 злотых, что составляет около 9 тысяч гривен, на ребенка до 18 лет.
Однако, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который предусматривал социальную помощь для безработных украинцев. Он отметил, что программа "800+" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально трудоустроены в Польше.
Ветированный пункт уже включили в новый законопроект, который подан на рассмотрение Сейма.
Напомним, что с 1 июня уже была сокращена категория украинцев для соцвыплат в рамках программы "800+".
Стоит упомянуть и то, что после ветирования Навроцким закона, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что из-за такого решения Польша не сможет в дальнейшем оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink.