Туск усилит контроль над переговорами по Украине собственным советником по безопасности, - СМИ

Премьер Польши Дональд Туск планирует усилить контроль над переговорами по войне в Украине, назначив собственного советника по вопросам безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Wyborcza .

По информации издания, Туск планирует отстранить сотрудников нового президента Польши Кароля Навроцкого от экспертных переговоров по прекращению боевых действий в Украине.

Советником премьера должен стать Роберт Купецкий, который сейчас заместитель министра иностранных дел. Сейчас он курирует в МИД, в частности, политику безопасности и трансатлантические отношения.

Купецкий является опытным дипломатом, в 2008-2012 годах был послом в США, а после возвращения в Польшу стал заместителем министра национальной обороны.

Его задачей будет непосредственное информирование премьер-министра о международной ситуации и угрозах безопасности Польши и Европы. А прежде всего - участие во встречах важнейших чиновников, занимающихся безопасностью в странах НАТО, касающихся окончания или приостановления войны в Украине, и продвижение на них польской позиции.