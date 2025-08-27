Туск посилить контроль над переговорами щодо України власним радником з безпеки, - ЗМІ

Прем’єр Польщі Дональд Туск планує посилити контроль над переговорами щодо війни в Україні, призначивши власного радника з питань безпеки.

Його завданням буде безпосереднє інформування прем'єр-міністра про міжнародну ситуацію та загрози безпеці Польщі та Європи. А насамперед - участь у зустрічах найважливіших чиновників, які займаються безпекою в країнах НАТО, що стосуються закінчення чи призупинення війни в Україні, та просування на них польської позиції.

Купєцький є досвідченим дипломатом, у 2008-2012 роках був послом у США, а після повернення до Польщі став заступником міністра національної оборони.

Радником прем'єра має стати Роберт Купєцький , який нині заступник міністра закордонних справ. Наразі він курує в МЗС, зокрема, політику безпеки та трансатлантичні відносини.

За інформацією видання, Туск планує відсторонити співробітників нового президента Польщі Кароля Навроцького від експертних переговорів щодо припинення бойових дій в Україні.

Резонансне вето Навроцького

Зауважимо, що в Польщі існує програма соціальної підтримки "800+, яка передбачає щомісячні виплати для родин із дітьми, включно з українськими біженцями, щоб допомогти батькам та опікунам у вихованні неповнолітніх.

Кожна сім’я отримує по 800 злотих, що становить близько 9 тисяч гривень, на дитину до 18 років.

Однак, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав соціальну допомогу для безробітних українців. Він зазначив, що програма "800+" та безкоштовні медичні послуги мають надаватися лише тим українцям, які офіційно працевлаштовані в Польщі.

Ветований пункт вже включили до нового законопроєкту, який подано на розгляд Сейму.

Нагадаємо, що з 1 червня вже було скорочено категорію українців для соцвиплат у рамках програми "800+".

Варто згадати й те, що після ветування Навроцьким закону, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що через таке рішення Польща не зможе надалі оплачувати роботу переданих Україні терміналів Starlink.