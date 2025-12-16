Туск о гарантиях безопасности для Украины: США дадут военный ответ, если РФ нападет снова

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в случае нового нападения России на Украину, США дадут Москве военный ответ. Это предусмотрено в гарантиях безопасности, которые сейчас обсуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Результаты переговоров в Берлине

По словам Туска, на встрече в Берлине впервые стало очевидно, что США, Европе и Украина "находятся на одной стороне".

Он подчеркнул, что единственная реальная возможность убедить Россию вступить в серьезные переговоры об остановке войны или как минимум прекращении огня - это объединение всего Запада.

"Крайне важно, чтобы мы вместе с американцами и украинцами действовали как союзники, чтобы россияне и (глава Кремля Владимир Путин - ред.) увидели, что мы не можем вбить клин между тремя сторонами", - заявил премьер.

Вопрос территорий решать Украине

Польский чиновник отметил, что потенциальные территориальные уступки остаются открытым и очень сложным вопросом, который требует серьезного рассмотрения со стороны Украины.

Он добавил, что Польша не будет оказывать никакого влияния по этому вопросу, и что решение может быть принято только на основе оценки и расчетов самих украинцев.

"Наша задача - поддержать их в этих переговорах, чтобы не могло быть и речи о победе России в этом противостоянии но это остается сложной задачей", - сказал чиновник, подчеркнув, что прогресс в текущих переговорах очевиден.

Гарантии безопасности

Как пояснил Туск, американцы убеждены, что вместе с Европой они смогут "создать серьезные гарантии безопасности для Украины".

"Я подчеркнул, что с нашей точки зрения это важно, потому что гарантии безопасности для Украины - это в некотором смысле и гарантии безопасности для Польши. Украина, которой угрожает возобновление агрессия, представляет собой большой риск для Польши и для тех стран, которые находятся вблизи линии фронта", - говорит премьер.

Чиновник отметил, что однозначное заявление американской стороны о готовности участвовать в системе гарантий безопасности для Украины имеет решающее значение.

Отвечая на вопрос о присутствии международных военных сил в Украине в качестве гарантий безопасности, Туск снова подчеркнул, что у Польши будут и другие задачи.

"Мы должны обеспечить безопасность восточного фланга, поэтому мы сейчас летим в Хельсинки, среди прочих мест, чтобы серьезно обсудить этот вопрос. В любом случае Польша будет ключевым узлом - не только Ясенка, но и наши порты и вся логистика в восстановлении Украины", - сказал глава правительства Польши.

Премьер добавил, что для того, чтобы гарантии безопасности для Украины имели реальный смысл, Польша неизбежно будет вовлечена в логистическую деятельность. По его словам, этот момент все понимают и никакого давления по этому вопросу нет.

"Это наше решение, автономное. Польша сама решает, куда отправлять солдат, а куда нет", - добавил он.

США дали понять, что готовы ответить России военным путем

Журналисты спросили Туска, действительно ли гарантии безопасности для Украины разработаны по принципу 5 статьи Альянса НАТО, которая предусматривает взаимную оборону.

В ответ польский чиновник заявил, что такое заявление было бы преувеличением, однако спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф дал четко понять, что США дадут военный ответ в случае новой агрессии со стороны РФ.

"Я впервые слышу, чтобы американские переговорщики говорили, что Уиткофф очень четко дал понять, что Америка предоставит Украине гарантии безопасности таким образом, чтобы у россиян не осталось сомнений в том, что американский ответ будет военным, если Россия снова нападет на Украину. Так что, в некотором смысле, это похоже на статью 5, но я бы не стал напрямую ссылаться на статью 5, потому что это может только осложнить дальнейшие переговоры. Но заявление, которое мы услышали сегодня, действительно имеет далеко идущие последствия", - ответил он.