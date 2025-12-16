ua en ru
Зеленский о мирном плане: рассчитываем на 5 документов, финализируем - встретимся с Трампом

Украина, Вторник 16 декабря 2025 00:56
UA EN RU
Зеленский о мирном плане: рассчитываем на 5 документов, финализируем - встретимся с Трампом Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Украина рассчитывает на 5 документов "мирного плана", которые должен будет утвердить Конгресс США. Когда план будет финализирован, президент Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы СМИ.

"Мы рассчитываем на 5 документов, часть из них о "гарантиях безопасности", то есть проголосованные, утвержденные Конгрессом США. Там, где существует пятая поправка, как в НАТО, то есть зеркальная пятой поправке для всех, кто в Альянсе. И это будет проголосовано Конгрессом, об этом есть договоренности, и это очень важно", - сказал президент.

Он добавил, что сейчас Украина "очень близка" к "сильным гарантиям безопасности".

"Безусловно, мы люди войны, и во время войны мы верим фактам, поэтому теоретически мы видим на бумаге сегодня хорошие элементы. Но факты, это опять-таки подтверждаю и возвращаюсь, это голосование в Конгрессе Соединенных Штатов Америки", - добавил Зеленский.

Глава государства подытожил, что сегодня разговаривал с Трампом, как и европейские лидеры, и все шаги были обсуждены.

"Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся ближе к конечному варианту документов, мы с ним встретимся", - сообщил президент.

Последние результаты переговоров по мирному плану

Как известно, 14 и 15 декабря прошла встреча в Берлине европейских лидеров с представителями украинской и американских делегаций. Обсуждали мирный план в отношении Украины.

С нашей стороны участие в переговорах принимал лично Зеленский, который 15 декабря отлучился от переговоров. Со стороны США, в частности, спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Среди европейских лидеров были: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, глава Евросовета Антониу Кошта, руководительница Европарламента Урсула фон дер Ляйен и многие другие весомые фигуры европейской политики.

Известно, что план разделили на три части: гарантии безопасности, по которым якобы есть значительный прогресс, рамочное соглашение, состоящее из 20 пунктов, а также документ по восстановлению послевоенной Украины.

Однако до сих пор проблемным является вопрос территорий. В целом, по словам неназванного американского чиновника, консенсуса по "мирному плану" удалось достичь в 90% вопросов.

