США предлагают Украине гарантии безопасности, похожие на 5-ю статью НАТО, - WSJ

США, Понедельник 15 декабря 2025 22:15
UA EN RU
США предлагают Украине гарантии безопасности, похожие на 5-ю статью НАТО, - WSJ Фото: встреча представителей Украины, США и Германии в Берлине (Telegram Zelenskiy/Official)
Автор: Марина Балабан

США предлагают Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, подобные 5-й статье НАТО, без формального членства в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

США пообещали Украине защиту от любой агрессии, пытаясь "выйти из тупика" в мирных переговорах, пишет издание со ссылкой на официальных представителей Соединенных Штатов на переговорах в Берлине.

WSJ отмечает, что это будут гарантии безопасности, похожие на 5-ю статью НАТО. Они будут предусматривать обязательства союзников реагировать на новую агрессию против Украины, но без формального членства в НАТО.

Планируется, что они будут иметь юридическую силу и могут быть одобрены Конгрессом США.

Украина и вступление в НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что двусторонние гарантии безопасности от США по 5 статье НАТО, а также гарантии от европейских партнеров и других стран - это уже компромисс со стороны Украины.

Зеленский отметил, что украинским желанием с самого начала было вступление в НАТО и это были бы реальные гарантии безопасности. Однако такое направление некоторые партнеры в США и Европе не поддержали.

Напомним, СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на 5 статье НАТО.

По словам американского чиновника соответствующее соглашение будет вынесено на голосование в Конгресс США. Он отметил, что Вашингтон стремится предложить Киеву не "пустой чек", а сильную и реальную гарантию безопасности.

В то же время Дональд Трамп в одном из интервью заявлял: понимание того, что Украина не будет вступать в НАТО, сформировалось задолго до того, как об этом начал говорить российский диктатор Владимир Путин.

