ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Туск про гарантії безпеки для України: США дадуть військову відповідь, якщо РФ нападе знову

Вівторок 16 грудня 2025 04:53
UA EN RU
Туск про гарантії безпеки для України: США дадуть військову відповідь, якщо РФ нападе знову Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в разі нового нападу Росії на Україну, США дадуть Москві військову відповідь. Це передбачено в гарантіях безпеки, які зараз обговорюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Результати переговорів у Берліні

За словами Туска, на зустрічі в Берліні вперше стало очевидно, що США, Європа та Україна "перебувають на одному боці".

Він наголосив, що єдина реальна можливість переконати Росію вступити в серйозні переговори про зупинення війни або принаймні припинення вогню - це об'єднання всього Заходу.

"Вкрай важливо, щоб ми разом з американцями і українцями діяли як союзники, щоб росіяни і (глава Кремля Володимир Путін - ред.) побачили, що ми не можемо вбити клин між трьома сторонами", - заявив прем'єр.

Питання територій вирішувати Україні

Польський урядовець зазначив, що потенційні територіальні поступки залишаються відкритим і дуже складним питанням, яке потребує серйозного розгляду з боку України.

Він додав, що Польща не чинитиме жодного впливу з цього питання, і що рішення може бути ухвалене тільки на основі оцінки та розрахунків самих українців.

"Наше завдання - підтримати їх у цих переговорах, щоб не могло бути й мови про перемогу Росії в цьому протистоянні, але це залишається складним завданням", - сказав чиновник, підкресливши, що прогрес у поточних переговорах очевидний.

Гарантії безпеки

Як пояснив Туск, американці переконані, що разом з Європою вони зможуть "створити серйозні гарантії безпеки для України".

"Я наголосив, що з нашої точки зору це важливо, тому що гарантії безпеки для України - це в певному сенсі і гарантії безпеки для Польщі. Україна, якій загрожує відновлення агресії, являє собою великий ризик для Польщі і для тих країн, які знаходяться поблизу лінії фронту", - каже прем'єр.

Урядовець зазначив, що однозначна заява американської сторони про готовність брати участь у системі гарантій безпеки для України має вирішальне значення.

Відповідаючи на запитання про присутність міжнародних військових сил в Україні як гарантії безпеки, Туск знову наголосив, що Польща матиме й інші завдання.

"Ми повинні забезпечити безпеку східного флангу, тому ми зараз летимо в Гельсінкі, серед інших місць, щоб серйозно обговорити це питання. У будь-якому разі Польща буде ключовим вузлом - не тільки Ясенка, а й наші порти і вся логістика у відновленні України", - сказав глава уряду Польщі.

Прем'єр додав, що для того, щоб гарантії безпеки для України мали реальний сенс, Польщу неминуче буде залучено в логістичну діяльність. За його словами, цей момент усі розуміють і жодного тиску з цього питання немає.

"Це наше рішення, автономне. Польща сама вирішує, куди відправляти солдатів, а куди ні", - додав він.

США дали зрозуміти, що готові відповісти Росії військовим шляхом

Журналісти запитали Туска, чи справді гарантії безпеки для України розроблені за принципом 5 статті Альянсу НАТО, яка передбачає взаємну оборону.

У відповідь польський урядовець заявив, що така заява була б перебільшенням, однак спецпредставник Трампа Стів Віткофф дав чітко зрозуміти, що США дадуть військову відповідь у разі нової агресії з боку РФ.

"Я вперше чую, щоб американські переговорники говорили, що Віткофф дуже чітко дав зрозуміти, що Америка надасть Україні гарантії безпеки таким чином, щоб у росіян не залишилося сумнівів у тому, що американська відповідь буде військовою, якщо Росія знову нападе на Україну. Тож, у певному сенсі, це схоже на статтю 5, але я б не став безпосередньо посилатися на статтю 5, тому що це може тільки ускладнити подальші переговори. Але заява, яку ми почули сьогодні, дійсно має далекосяжні наслідки", - відповів він.

Мирний план США і гарантії безпеки

Нагадаємо, 14-15 грудня в Берліні відбулися нові переговори України, США та Європи щодо мирного плану. Сторони обговорювали багато питань, включно з найскладнішими - території та гарантії безпеки.

За даними WSJ, США пропонують Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки на кшталт 5-ї статті НАТО, але без формального членства України в Альянсі. Джерела кажуть, що Вашингтон обіцяє захист від будь-якої агресії, намагаючись "вийти з глухого кута" в переговорах.

Варто зазначити, що цієї ночі президент України Володимир Зеленський відповів на запитання ЗМІ. Він заявив, що Україна розраховує на 5 документів, частина з яких про "гарантії безпеки" і їх проголосують у Конгресі США. За словами Зеленського, така домовленість уже є.

Також ми писали, що 15 грудня Європа теж представила свій план гарантій безпеки для України. Він включає 6 ключових пунктів, які стосуються військової підтримки, механізму контролю припинення вогню, юридично зобов'язуючих гарантій безпеки і багато іншого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Туск Російська Федерація Сполучені Штати Америки Польща Мирні переговори Війна в Україні Гарантії безпеки мирний план США
Новини
Без світла тричі на добу: як діятимуть графіки у Києві 16 грудня
Без світла тричі на добу: як діятимуть графіки у Києві 16 грудня
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі