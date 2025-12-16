Туск про гарантії безпеки для України: США дадуть військову відповідь, якщо РФ нападе знову
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в разі нового нападу Росії на Україну, США дадуть Москві військову відповідь. Це передбачено в гарантіях безпеки, які зараз обговорюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
Результати переговорів у Берліні
За словами Туска, на зустрічі в Берліні вперше стало очевидно, що США, Європа та Україна "перебувають на одному боці".
Він наголосив, що єдина реальна можливість переконати Росію вступити в серйозні переговори про зупинення війни або принаймні припинення вогню - це об'єднання всього Заходу.
"Вкрай важливо, щоб ми разом з американцями і українцями діяли як союзники, щоб росіяни і (глава Кремля Володимир Путін - ред.) побачили, що ми не можемо вбити клин між трьома сторонами", - заявив прем'єр.
Питання територій вирішувати Україні
Польський урядовець зазначив, що потенційні територіальні поступки залишаються відкритим і дуже складним питанням, яке потребує серйозного розгляду з боку України.
Він додав, що Польща не чинитиме жодного впливу з цього питання, і що рішення може бути ухвалене тільки на основі оцінки та розрахунків самих українців.
"Наше завдання - підтримати їх у цих переговорах, щоб не могло бути й мови про перемогу Росії в цьому протистоянні, але це залишається складним завданням", - сказав чиновник, підкресливши, що прогрес у поточних переговорах очевидний.
Гарантії безпеки
Як пояснив Туск, американці переконані, що разом з Європою вони зможуть "створити серйозні гарантії безпеки для України".
"Я наголосив, що з нашої точки зору це важливо, тому що гарантії безпеки для України - це в певному сенсі і гарантії безпеки для Польщі. Україна, якій загрожує відновлення агресії, являє собою великий ризик для Польщі і для тих країн, які знаходяться поблизу лінії фронту", - каже прем'єр.
Урядовець зазначив, що однозначна заява американської сторони про готовність брати участь у системі гарантій безпеки для України має вирішальне значення.
Відповідаючи на запитання про присутність міжнародних військових сил в Україні як гарантії безпеки, Туск знову наголосив, що Польща матиме й інші завдання.
"Ми повинні забезпечити безпеку східного флангу, тому ми зараз летимо в Гельсінкі, серед інших місць, щоб серйозно обговорити це питання. У будь-якому разі Польща буде ключовим вузлом - не тільки Ясенка, а й наші порти і вся логістика у відновленні України", - сказав глава уряду Польщі.
Прем'єр додав, що для того, щоб гарантії безпеки для України мали реальний сенс, Польщу неминуче буде залучено в логістичну діяльність. За його словами, цей момент усі розуміють і жодного тиску з цього питання немає.
"Це наше рішення, автономне. Польща сама вирішує, куди відправляти солдатів, а куди ні", - додав він.
США дали зрозуміти, що готові відповісти Росії військовим шляхом
Журналісти запитали Туска, чи справді гарантії безпеки для України розроблені за принципом 5 статті Альянсу НАТО, яка передбачає взаємну оборону.
У відповідь польський урядовець заявив, що така заява була б перебільшенням, однак спецпредставник Трампа Стів Віткофф дав чітко зрозуміти, що США дадуть військову відповідь у разі нової агресії з боку РФ.
"Я вперше чую, щоб американські переговорники говорили, що Віткофф дуже чітко дав зрозуміти, що Америка надасть Україні гарантії безпеки таким чином, щоб у росіян не залишилося сумнівів у тому, що американська відповідь буде військовою, якщо Росія знову нападе на Україну. Тож, у певному сенсі, це схоже на статтю 5, але я б не став безпосередньо посилатися на статтю 5, тому що це може тільки ускладнити подальші переговори. Але заява, яку ми почули сьогодні, дійсно має далекосяжні наслідки", - відповів він.
Мирний план США і гарантії безпеки
Нагадаємо, 14-15 грудня в Берліні відбулися нові переговори України, США та Європи щодо мирного плану. Сторони обговорювали багато питань, включно з найскладнішими - території та гарантії безпеки.
За даними WSJ, США пропонують Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки на кшталт 5-ї статті НАТО, але без формального членства України в Альянсі. Джерела кажуть, що Вашингтон обіцяє захист від будь-якої агресії, намагаючись "вийти з глухого кута" в переговорах.
Варто зазначити, що цієї ночі президент України Володимир Зеленський відповів на запитання ЗМІ. Він заявив, що Україна розраховує на 5 документів, частина з яких про "гарантії безпеки" і їх проголосують у Конгресі США. За словами Зеленського, така домовленість уже є.
Також ми писали, що 15 грудня Європа теж представила свій план гарантій безпеки для України. Він включає 6 ключових пунктів, які стосуються військової підтримки, механізму контролю припинення вогню, юридично зобов'язуючих гарантій безпеки і багато іншого.