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Туреччина не буде зволікати з операцією на сході Сирії, - Чавушоглу

Новини » Політика    09.01.2019 - 16:44
Туреччина не буде зволікати з операцією на сході Сирії, - Чавушоглу
Фото: Мевлют Чувашоглу (twitter.com/di4arik251)

Чавушоглу зазначив, що ряд країн намагається відрадити Вашингтон від виведення військ з Сирії

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країна не буде зволікати з проведенням антитерористичної операції на сході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Чавушоглу зазначив, що ряд країн намагається відрадити Вашингтон від виведення військ з Сирії.

"Настільки тісні зв'язки з терористичними структурами, в результаті і привели американців до утруднень в розриві контактів з ними", - сказав він.

Нагадаємо, у вівторок, 8 січня в Анкарі відбулися переговори між американськими і турецькими посадовими особами. Після зустрічі представник Ради національної безпеки Вашингтона заявив, що обидві сторони провели "продуктивну дискусію".

До цього президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що спроба поставити Туреччині умови про виведення американських військ з Сирії є "серйозною помилкою".

РБК-Україна писало, Болтон заявляв, що США не виведуть війська з Сирії, поки влада Туреччини не пообіцяють не проводити військові операції проти сирійських курдів. Він пояснив, що президент Дональд Трамп прихильний захисту союзників сирійської опозиції.

Як відомо, 28 грудня сирійські урядові війська увійшли в місто Манбідж (Сирія) після прохання курдських "Загонів народної самооборони". Сирійські курди попросили уряд Башара Асада про захист Манбіджа на тлі загрози наступу турецьких військ, які планують військову операцію в цьому районі.

Після цього президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що останні події в сирійському районі Манбидж є спробою чинити психологічний вплив на ситуацію в регіоні.

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