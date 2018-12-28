Сирийские войска заняли Манбидж из-за Турции

Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)

Сирийские курды попросили правительство Башара Асада о защите Манбиджа на фоне угрозы наступления турецких войск

В пятницу, 28 декабря, сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж (Сирия) после просьбы курдских "Отрядов народной самообороны". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW со ссылкой на заявление представителя армии в эфире государственного сирийского телевидения.

Сообщается, что до этого сирийские курды попросили правительство Башара Асада о защите Манбиджа на фоне угрозы наступления турецких войск, которые планируют военную операцию в этом районе.

"Мы приглашаем сирийское правительство направить свои вооруженные силы для того, чтобы защитить Манбидж перед лицом турецкой угрозы", - отмечается в заявлении, которое приводит агентство новостей Reuters.

Напомним, 25 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу, после заявления США о выходе из Сирии, заявил, что они способны самостоятельно справиться с "Исламским государством". Позже стало известно, что Турция успешно испытала авиабомбу MK-84 на базе HABRAS в районе Карапинар провинции Конья.

Чувашоглу рассказал, что Турция приняла решение временно отложить начало военной операции в Сирии против курдских формирований и террористов "Исламского государства" на восточном берегу Евфрата до окончания консультаций с США.

До этого Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".