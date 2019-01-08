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Турция и США провели переговоры по Сирии

Новости » Политика    08.01.2019 - 16:50
Турция и США провели переговоры по Сирии
Фото: флаги США и Турции (armedia. am)

Представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели "продуктивную дискуссию"

Во вторник, 8 января в Анкаре (Турция) состоялись переговоры между американскими и турецкими должностными лицами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

В издании отметили, что после встречи представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели "продуктивную дискуссию".

Один из членов американской делегации Гаррет Маркис заявил журналистам, что недавнее решение американского президента Дональда Трампа вывести около 2 тыс. военнослужащих из северо-восточной части Сирии было главной темой разговора делегаций под руководством пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калина и советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.

"В США с нетерпением ждут проведения дальнейших консультаций между военными относительно нашего сотрудничества в Сирии", - сказал Маркис.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что попытка поставить Турции условия о выводе американских войск из Сирии является "серьезной ошибкой".

До этого Болтон заявил, что США не выведут войска из Сирии, пока власти Турции не пообещают не проводить военные операции против сирийских курдов. Он пояснил, что президент Дональд Трамп привержен защите союзников сирийской оппозиции.

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