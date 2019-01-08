Эрдоган назвал "серьезной ошибкой" условия США по курдам

Фото: Реджеп Эрдоган (Stringer/Getty Images)

Эрдоган заявил, что советник Трампа совершил ошибку заявлением о курдах

Попытка поставить Турции условия по выводу американских войск из Сирии является "серьезной ошибкой". Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган отметил, что Анкара не может принять требование помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о ненападении на сирийских курдов. Он также заявил, что Болтон совершил "серьезную ошибку", когда поставил перед Турцией условия вывода американских войск из Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона не пойдет на компромиссы в отношении сирийских курдов.

Напомним, накануне Болтон заявил, что США не выведут войска из Сирии, пока власти Турции не пообещают не проводить военные операции против сирийских курдов. Он пояснил, что президент Дональд Трамп привержен защите союзников сирийской оппозиции.

До этого сообщалось, что США планируют оставить на юге Сирии часть войск на неопределенный срок. Сегодня президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили планы вывода американских войск из Сирии.