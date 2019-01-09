ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Турция не будет медлить с операцией на востоке Сирии, - Чавушоглу

Новости » Политика    09.01.2019 - 16:44
Турция не будет медлить с операцией на востоке Сирии, - Чавушоглу
Фото: Мевлют Чувашоглу (twitter.com/di4arik251)

Чавушоглу отметил, что ряд стран пытается отговорить Вашингтон от вывода войск из Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет медлить с проведением антитеррористической операции на востоке Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Чавушоглу отметил, что ряд стран пытается отговорить Вашингтон от вывода войск из Сирии.

"Столь тесные связи с террористическими структурами, в итоге и привели американцев к затруднениям в разрыве контактов с ними", - сказал он.

Напомним, во вторник, 8 января в Анкаре состоялись переговоры между американскими и турецкими должностными лицами. После встречи представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели "продуктивную дискуссию".

До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что попытка поставить Турции условия о выводе американских войск из Сирии является "серьезной ошибкой".

РБК-Украина писало, Болтон заявлял, что США не выведут войска из Сирии, пока власти Турции не пообещают не проводить военные операции против сирийских курдов. Он пояснил, что президент Дональд Трамп привержен защите союзников сирийской оппозиции.

Как изветсно, 28 декабря сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж (Сирия) после просьбы курдских "Отрядов народной самообороны". Сирийские курды попросили правительство Башара Асада о защите Манбиджа на фоне угрозы наступления турецких войск, которые планируют военную операцию в этом районе.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что последние события в сирийском районе Манбидж являются попыткой оказать психологическое воздействие на ситуацию в регионе.

ОЗХО направила в Алеппо экспертов для изучения информации о химатаке в ноябре Турции планирует предложить США передать военные базы в Сирии
Новости Украины ТурцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь