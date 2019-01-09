Турция не будет медлить с операцией на востоке Сирии, - Чавушоглу

Фото: Мевлют Чувашоглу (twitter.com/di4arik251)

Чавушоглу отметил, что ряд стран пытается отговорить Вашингтон от вывода войск из Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет медлить с проведением антитеррористической операции на востоке Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Чавушоглу отметил, что ряд стран пытается отговорить Вашингтон от вывода войск из Сирии.

"Столь тесные связи с террористическими структурами, в итоге и привели американцев к затруднениям в разрыве контактов с ними", - сказал он.

Напомним, во вторник, 8 января в Анкаре состоялись переговоры между американскими и турецкими должностными лицами. После встречи представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели "продуктивную дискуссию".

До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что попытка поставить Турции условия о выводе американских войск из Сирии является "серьезной ошибкой".

РБК-Украина писало, Болтон заявлял, что США не выведут войска из Сирии, пока власти Турции не пообещают не проводить военные операции против сирийских курдов. Он пояснил, что президент Дональд Трамп привержен защите союзников сирийской оппозиции.

Как изветсно, 28 декабря сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж (Сирия) после просьбы курдских "Отрядов народной самообороны". Сирийские курды попросили правительство Башара Асада о защите Манбиджа на фоне угрозы наступления турецких войск, которые планируют военную операцию в этом районе.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что последние события в сирийском районе Манбидж являются попыткой оказать психологическое воздействие на ситуацию в регионе.