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Эрдоган прокомментировал введение войска Асада в Манбидж

Новости » Политика    28.12.2018 - 14:37
Эрдоган прокомментировал введение войска Асада в Манбидж
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Он заявил, что целью Турции является ликвидация ИГИЛ

Последние события в сирийском районе Манбидж, куда накануне вошли силы режима Башара Асада, являются попыткой оказать психологическое воздействие на ситуацию в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Он заявил, что целью Турции является ликвидация ИГИЛ.

"Турция выступает против раскола Сирии. Мы нацелены на выдворение террористов из Сирии. Если террористы покинут Сирию, то отпадет необходимость в действиях Турции", - сказал Эрдоган.

Президент также сообщил, что утром 29 декабря турецкая делегация направится в Москву (РФ) для обсуждения этого вопроса.

Напомним, 28 декабря сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж (Сирия) после просьбы курдских "Отрядов народной самообороны".

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу, после заявления США о выходе из Сирии, заявил, что они способны самостоятельно справиться с "Исламским государством". Позже стало известно, что Турция успешно испытала авиабомбу MK-84 на базе HABRAS в районе Карапинар провинции Конья.

Чувашоглу рассказал, что Турция приняла решение временно отложить начало военной операции в Сирии против курдских формирований и террористов "Исламского государства" на восточном берегу Евфрата до окончания консультаций с США.

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