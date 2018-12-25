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Турция временно отложила военную операцию в Сирии

Новости » Политика    25.12.2018 - 13:04
Турция временно отложила военную операцию в Сирии
Фото: Мевлют Чувашоглу (twitter.com/di4arik251)

Операция отложена до окончания переговоров с США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что они способны самостоятельно справиться с "Исламским государством" на территории Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Чувашоглу рассказал, что Турция приняла решение временно отложить начало военной операций в Сирии против курдских формирований и террористов "Исламского государства" на восточном берегу Евфрата до окончания консультаций с США.

Комментируя намерения США вывести войска из Сирии министр заявил, что их действия никак не должны помочь "связанной с террористами Рабочей Партии Курдистана Союзу демократических сил Сирии".  Глава МИД отметил, что они способны бороться с ИГ на территории Сирии в одиночку "где бы они не находились". 

Кроме этого, министр предупредил Францию, чьи войска размещены в районах занятых сирийским курдами, о том, чтобы они воздерживались от поддержки "курдских террористов".

Напомним, Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

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