ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

США оставят войска на севере Сирии для защиты курдов

Новости » Политика    06.01.2019 - 15:34
США оставят войска на севере Сирии для защиты курдов
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Болтон предостерег турецкую армию от военных действий в отношении сирийских курдов

Соединенные Штаты Америки оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, США останутся в северо-восточной Сирии, пока Турция не откажется от военных действий против курдов. Он пояснил, что президент Дональд Трамп привержен защите союзников сирийской оппозиции.

"Мы не думаем, что турки должны предпринимать военные действия, которые не полностью скоординированы и согласованы с США, как минимум, чтобы не ставить под угрозу наши войска, а также чтобы они соответствовали требованию президента о защите сирийских оппозиционных сил", - заявил Болтон.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют оставить на юге Сирии часть войск на неопределенный срок.

Отметим, после заявления Трампа о планах вывести войска из Сирии турецкая сторона начала развертывание подразделений в районах, которые прилегают к северо-западному сирийскому городу Манбидж. Также Турция заявляла о планах вытеснить курдов далее на восток.

Также ранее стало известно, что Трамп еще думает над выводом американских войск из Афганистана.

 

Двух британских военных тяжело ранили в Сирии Трамп назвал неудачными переговоры по отмене "шатдауна"
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурциякурдыСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь