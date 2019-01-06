США оставят войска на севере Сирии для защиты курдов

Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Болтон предостерег турецкую армию от военных действий в отношении сирийских курдов

Соединенные Штаты Америки оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, США останутся в северо-восточной Сирии, пока Турция не откажется от военных действий против курдов. Он пояснил, что президент Дональд Трамп привержен защите союзников сирийской оппозиции.

"Мы не думаем, что турки должны предпринимать военные действия, которые не полностью скоординированы и согласованы с США, как минимум, чтобы не ставить под угрозу наши войска, а также чтобы они соответствовали требованию президента о защите сирийских оппозиционных сил", - заявил Болтон.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют оставить на юге Сирии часть войск на неопределенный срок.

Отметим, после заявления Трампа о планах вывести войска из Сирии турецкая сторона начала развертывание подразделений в районах, которые прилегают к северо-западному сирийскому городу Манбидж. Также Турция заявляла о планах вытеснить курдов далее на восток.

Также ранее стало известно, что Трамп еще думает над выводом американских войск из Афганистана.