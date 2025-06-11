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За вред рекам и водоемам будут наказывать иначе? Кому грозят новые штрафы

Среда 11 июня 2025 16:08
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За вред рекам и водоемам будут наказывать иначе? Кому грозят новые штрафы В Украине могут усилить ответственность за ущерб, нанесенный водным ресурсам (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Правительство Украины одобрило законопроект об усилении ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов. Он может увеличить штрафы за соответствующие правонарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Что предлагает изменить законопроект и для кого

Согласно информации Мельничука, члены правительства поддержали законодательную инициативу сегодня, 11 июня, во время заседания.

Полное название проекта закона: "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов".

Чиновник объяснил, что этот документ предлагает увеличить размер штрафов за правонарушения, предусмотренные статьями 48, 59, 59-1, 60, 61, 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

"То есть за нарушение требований законодательства в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов", - уточнил представитель правительства в ВРУ.

Исходя из действующей редакции КУоАП, речь идет о таких статьях:

  • 48 - "Нарушение права государственной собственности на воды";
  • 59 - "Нарушение правил охраны водных ресурсов";
  • 59-1 - "Нарушение требований по охране территориальных и внутренних морских вод от загрязнения и засорения";
  • 60 - "Нарушение правил водопользования";
  • 61 - "Повреждение гидротехнических сооружений и устройств, нарушение установленных режимов работы искусственных водных объектов и водохозяйственных систем";
  • 77-1 - "Самовольное выжигание растительности или ее остатков".

Мельничук сообщил, что законопроектом предусматривается также расширение в КУоАП состава правонарушений такими, за которые установлена ответственность статьей 110 Водного кодекса Украины.

Он уточнил, что речь идет, в частности, про:

  • несоблюдение условий разрешения или нарушение правил специального водопользования;
  • разрушение русел рек, ручьев и водотоков (или нарушение естественных условий поверхностного стока) при строительстве и эксплуатации автодорог, железных дорог и других инженерных коммуникаций;
  • нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и на землях водного фонда;
  • искажение или внесение недостоверных сведений в документы государственной статистической отчетности по государственному учету вод.

За вред рекам и водоемам будут наказывать иначе? Кому грозят новые штрафыФрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Исходя из вышесказанного, если Верховная Рада примет позже этот законопроект и он вступит в силу, новые (увеличенные) штрафы будут угрожать всем физическим и юридическим лицам, которые будут нарушать правила водопользования или загрязнять водные объекты.

Это может касаться, например:

  • агробизнеса или фермеров (особенно при использовании воды для полива);
  • промышленных предприятий (которые сбрасывают стоки или имеют водопотребление);
  • компаний, которые занимаются строительством дорог, железных дорог, мостов и т.д;
  • коммунальных служб или водоканалов;
  • обычных граждан, которые будут нарушать установленные правила водопользования или охраны водных объектов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.

Читайте также, что больше всего загрязняет воду и в каких регионах Украины.

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