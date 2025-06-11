За вред рекам и водоемам будут наказывать иначе? Кому грозят новые штрафы
Правительство Украины одобрило законопроект об усилении ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов. Он может увеличить штрафы за соответствующие правонарушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Что предлагает изменить законопроект и для кого
Согласно информации Мельничука, члены правительства поддержали законодательную инициативу сегодня, 11 июня, во время заседания.
Полное название проекта закона: "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов".
Чиновник объяснил, что этот документ предлагает увеличить размер штрафов за правонарушения, предусмотренные статьями 48, 59, 59-1, 60, 61, 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
"То есть за нарушение требований законодательства в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов", - уточнил представитель правительства в ВРУ.
Исходя из действующей редакции КУоАП, речь идет о таких статьях:
- 48 - "Нарушение права государственной собственности на воды";
- 59 - "Нарушение правил охраны водных ресурсов";
- 59-1 - "Нарушение требований по охране территориальных и внутренних морских вод от загрязнения и засорения";
- 60 - "Нарушение правил водопользования";
- 61 - "Повреждение гидротехнических сооружений и устройств, нарушение установленных режимов работы искусственных водных объектов и водохозяйственных систем";
- 77-1 - "Самовольное выжигание растительности или ее остатков".
Мельничук сообщил, что законопроектом предусматривается также расширение в КУоАП состава правонарушений такими, за которые установлена ответственность статьей 110 Водного кодекса Украины.
Он уточнил, что речь идет, в частности, про:
- несоблюдение условий разрешения или нарушение правил специального водопользования;
- разрушение русел рек, ручьев и водотоков (или нарушение естественных условий поверхностного стока) при строительстве и эксплуатации автодорог, железных дорог и других инженерных коммуникаций;
- нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и на землях водного фонда;
- искажение или внесение недостоверных сведений в документы государственной статистической отчетности по государственному учету вод.
Фрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)
Исходя из вышесказанного, если Верховная Рада примет позже этот законопроект и он вступит в силу, новые (увеличенные) штрафы будут угрожать всем физическим и юридическим лицам, которые будут нарушать правила водопользования или загрязнять водные объекты.
Это может касаться, например:
- агробизнеса или фермеров (особенно при использовании воды для полива);
- промышленных предприятий (которые сбрасывают стоки или имеют водопотребление);
- компаний, которые занимаются строительством дорог, железных дорог, мостов и т.д;
- коммунальных служб или водоканалов;
- обычных граждан, которые будут нарушать установленные правила водопользования или охраны водных объектов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.
Читайте также, что больше всего загрязняет воду и в каких регионах Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.