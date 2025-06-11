За вред рекам и водоемам будут наказывать иначе? Кому грозят новые штрафы

Правительство Украины одобрило законопроект об усилении ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов. Он может увеличить штрафы за соответствующие правонарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Что предлагает изменить законопроект и для кого

Согласно информации Мельничука, члены правительства поддержали законодательную инициативу сегодня, 11 июня, во время заседания.

Полное название проекта закона: "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов".

Чиновник объяснил, что этот документ предлагает увеличить размер штрафов за правонарушения, предусмотренные статьями 48, 59, 59-1, 60, 61, 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

"То есть за нарушение требований законодательства в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов", - уточнил представитель правительства в ВРУ.

Исходя из действующей редакции КУоАП, речь идет о таких статьях:

48 - "Нарушение права государственной собственности на воды";

59 - "Нарушение правил охраны водных ресурсов";

59-1 - "Нарушение требований по охране территориальных и внутренних морских вод от загрязнения и засорения";

60 - "Нарушение правил водопользования";

61 - "Повреждение гидротехнических сооружений и устройств, нарушение установленных режимов работы искусственных водных объектов и водохозяйственных систем";

77-1 - "Самовольное выжигание растительности или ее остатков".

Мельничук сообщил, что законопроектом предусматривается также расширение в КУоАП состава правонарушений такими, за которые установлена ответственность статьей 110 Водного кодекса Украины.

Он уточнил, что речь идет, в частности, про:

несоблюдение условий разрешения или нарушение правил специального водопользования;

разрушение русел рек, ручьев и водотоков (или нарушение естественных условий поверхностного стока) при строительстве и эксплуатации автодорог, железных дорог и других инженерных коммуникаций;

нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и на землях водного фонда;

искажение или внесение недостоверных сведений в документы государственной статистической отчетности по государственному учету вод.

Фрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Исходя из вышесказанного, если Верховная Рада примет позже этот законопроект и он вступит в силу, новые (увеличенные) штрафы будут угрожать всем физическим и юридическим лицам, которые будут нарушать правила водопользования или загрязнять водные объекты.

Это может касаться, например: