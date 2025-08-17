Восстановят ли Каховскую ГЭС, почему цветет Днепр и что с Полтвой во Львове: блиц с гидрологом

Чем "болеют" украинские реки, какие угрозы им несет война, в каком состоянии сейчас главная водная артерия Украины – Днепр, и надо ли отстраивать Каховское водохранилище, чтобы спасать юг, – в интервью РБК-Украина.

Главное:

Война, изменение климата и антропогенное давление: что происходит с реками в Украине?

Главная водная артерия страны: в каком состоянии Днепр?

Паводки или засухи: что угрожает украинским рекам?

Водные ресурсы Карпат: что с горными реками и озерами?

Восстановление природных водоемов: что будет с реками Украины?

Около половины рек и озер в Украине находятся в неудовлетворительном состоянии. Они получают нагрузку со стороны промышленности, сельского хозяйства, бытового водопользования, изменения климата и военных действий. Некоторые водоемы на юге уже пересыхают, а для реки Днепр характерным стало аномально раннее цветение.

РБК-Украина расспросило руководительницу направления "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина, кандидата географических наук Оксану Коноваленко о главных проблемах украинских рек и водоемов, рисках и потенциале к восстановлению.

Война, изменение климата и антропогенное давление: что происходит с реками в Украине

– Как оцениваете сегодняшнее состояние рек Украины?

– В Украине насчитывается около 9 000 массивов поверхностных вод. МПВ – это отдельный водный объект или его часть (например, река или озеро), который используется как единица мониторинга и оценки экологического состояния. В управлении водными ресурсами МПВ определяют для того, чтобы оценивать их состояние и достигать установленных экологических целей, согласно официальной методике для поверхностных и подземных вод.

Государственные органы регулярно их мониторят, анализируют физико-химические, гидроморфологические (характеристики русел) и гидробиологические показатели, а также определяют химическое состояние по 45 загрязняющим веществам. На основе этих данных разрабатывают меры по улучшению состояния водоемов.

Среди всех МПВ почти 5 000 – это естественная категория (реки и озера). Только 57% из них имеют хорошее экологическое состояние. То есть около трети таких объектов не соответствуют критериям хорошего качества. Еще около 4 000 МПВ отнесены к категории существенно измененных – то есть таких, которые были физически изменены в результате деятельности человека (канализированные русла, плотины, зарегулированные потоки и т.д.). Для них экологическое состояние оценивают по потенциалу. Сейчас только 37% таких водоемов имеют хороший экологический потенциал.

Кандидат географических наук Оксана Коноваленко (фото: Всемирного фонда природы WWF-Украина)

– Чем "болеют" украинские реки?

– Все реки Украины – от крупных, таких как Днепр и Днестр, до самых маленьких притоков – сталкиваются с подобными проблемами. Среди главных:

загрязнение органическими веществами, биогенными элементами (азотом и фосфором) и опасными соединениями;

засорение бытовыми отходами, в частности пластиком;

гидроморфологические изменения – спрямление русел и зарегулирование течений;

последствия военных действий.

Изменение климата тоже существенно влияет на состояние водных объектов. В частности, увеличение количества и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как засухи и наводнения. Повышение температуры увеличивает испарение, что может привести к снижению уровня воды в реках и озерах, а также к уменьшению доступности пресной воды. Уже сейчас мы фиксируем отсутствие ярко выраженного половодья весной.

Малые реки более уязвимы, потому что на них приходится достаточно серьезная нагрузка от громад, что уменьшает возможности для их восстановления.

– Вырос ли уровень загрязнения рек за последние десятилетия?

– Государственный мониторинг вод осуществляет сбор, обработку и анализ информации о состоянии водных объектов, на основе этого прогнозирует изменения и разрабатывает рекомендации для использования и охраны вод и воспроизводства водных ресурсов. С 2019 года в Украине ввели европейские подходы к мониторингу вод в соответствии с требованиями Водной Рамочной Директивы ЕС.

За мониторинг поверхностных вод отвечает Государственное агентство водных ресурсов Украины. На сегодня мониторинг покрывает лишь 5% от всех массивов поверхностных вод. Однако общую тенденцию мы можем уловить, проследить и понять основные проблемы.

За эти годы, что действует государственный мониторинг, особого ухудшения не видим, улучшения – тем более. Иногда происходят аварии, связанные с военными действиями. Но со временем ситуация все равно улучшается.

Однако, если на водосборе не меняется хозяйственная деятельность – продолжают вносить удобрения на сельскохозяйственные угодья, с которых они смываются в реки; не соблюдаются требования по прибрежным защитным полосам; сбрасываются промышленные отходы; очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии; осуществляются сбросы неочищенных стоков – то ситуация не будет иметь никаких предпосылок для улучшения.

– Что происходит с реками из-за боевых действий? Есть ли репрезентативная картина их состояния?

– Мы не везде можем исследовать состояние рек, отобрать пробы воды, потому что к каким-то территориям вообще доступа нет. Поэтому полной картины не имеем. Есть некоторые мониторинговые исследования вод Северского Донца, поскольку его часть на подконтрольной нам территории, оттуда отбирают пробы и анализируют.

Фиксировались и, видимо, еще будут фиксироваться загрязнения воды нефтепродуктами, удобрениями, токсичными веществами, которые попали в реки в результате уничтожения военной техники. Дожди смывают с полей остатки после взрывов и эти загрязнители поступают в природные воды.

Кроме того, в любой момент может произойти какая-то авария, например, разрушат очистные сооружения и произойдет загрязнение. В прошлом году подобное было с Сеймом (из-за военных действий под Курском, – Ред.). Сейчас Государственное агентство водных ресурсов контролирует ситуацию и мониторит состояние водных ресурсов – оно удовлетворительное.

Война в Украине привела к масштабным разрушениям водохозяйственной инфраструктуры и загрязнению водных ресурсов. Были повреждены многочисленные водоочистные сооружения, каналы, водопроводы, канализационные сети и насосные станции.

Это привело к сбросу неочищенных сточных вод в реки и озера, утечкам опасных веществ, а также загрязнению воды нефтепродуктами, тяжелыми металлами и другими токсичными соединениями. Во многих населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении. Кроме того, во многих местах подземные воды отсутствуют в достаточном количестве или непригодны к использованию.

В результате сегодня некоторые водохранилища разрушены. Они удовлетворяли потребности аграриев, промышленные нужды, питьевые, поэтому может возникать дефицит водных ресурсов в некоторых регионах, в частности, есть риск ухудшения доступности питьевой воды у населения. Сейчас наиболее критической является ситуация с водоснабжением в южных регионах Украины.

– Ваше видение, нужно ли восстанавливать Каховское водохранилище?

– Сегодня ведущие научные учреждения и академии наук подчеркивают необходимость междисциплинарного подхода к дальнейшим исследованиям стратегии восстановления, которые должны охватывать гидрологические, экологические, экономические, инженерные и социальные аспекты. Уже сейчас могут нарабатыватся различные сценарии восстановления или трансформации Каховского водохранилища.

Однако полноценно говорить о конкретных решениях можно будет только тогда, когда мы получим полный доступ к югу Украины. Пока оценки делать сложно. Время покажет, целесообразно ли восстанавливать Каховское водохранилище. Вполне возможно, что к тому времени появятся новые требования к объемам водных запасов или технологии, которые позволят реализовать проект более экологично. Пока это остается открытым вопросом.

Стоит отметить, что юг и восток Украины оказались в критической ситуации, ведь еще с 50-х годов вся местная инфраструктура – водопроводы, мосты, системы орошения сельскохозяйственных угодий – строилась, исходя из доступности воды из Каховского водохранилища.

Через два года после разрушения Каховской ГЭС водоснабжение восстановили почти во всех громадах пострадавших районов. 18 июня 2024 года централизованную подачу воды получили жители Марганца и Покрова.

Каховское водохранилище после подрыва дамбы (фото: Getty Images)

Главная водная артерия страны: что происходит с Днепром

– Днепр входит в категорию рек с хорошим состоянием или плохим?

– Днепр – это 50% всей Украины, если говорить не только о реке, но и о ее бассейне. Около 60% водных объектов бассейна имеют хорошее экологическое состояние, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Днепр имеет те же проблемы, что и другие реки страны: загрязнение органическими веществами и биогенными элементами из-за неэффективной работы очистных сооружений, смыв удобрений и пестицидов с сельскохозяйственных угодий, а также загрязнение промышленными отходами.

– В этом году Днепр аномально рано "зацвел", почему так?

– Вода цветет в водохранилищах, поскольку там очень незначительные течения, и поэтому меняется и температурный режим, соответственно прогрев происходит быстрее, чем в реках.

Из года в год меняется температурный режим весны и начала лета. Цветение начинается, когда температуры воды прогревается до 15 градусов. Соответственно, это может произойти уже в начале лета.

Сочетание избытка питательных веществ (фосфор, азот), тепло и застой воды – это классическая среда для явления евтрофикации. Цветение днепровских водохранилищ – это не только природное явление, а следствие сочетания изменения климата, антропогенного загрязнения, зарегулированности течения реки.

Насколько интенсивно будет происходить этот процесс, будет зависеть от температуры воздуха и воды. Были годы, когда с этим была критическая ситуация.

Побороть цветение – это достаточно длительный процесс. Необходимо приводить в порядок все очистные сооружения на Днепре. Уменьшить смыв с сельскохозяйственных угодий, потому что удобрения с полей дают органические соединения, которые еще и ускоряют это цветение.

Цветение Днепра в Киеве (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Паводки или засухи: что угрожает украинским рекам

– Есть ли угрозы для каких-то рек, что они обмелеют или высохнут?

– Если говорить о долговременных прогнозах, то такие риски есть на юге и юго-востоке Украины, но речь идет о сценарии в 50 лет.

Водные ресурсы неравномерно распределены по территории Украины. Если север и северо-запад более или менее достаточно увлажнен, то юг и юго-восток имели проблемы еще с середины 50-х годов. Поэтому и там создавали водохранилища – чтобы дать воду малообеспеченным регионам.

На юге Украины уже есть реки, которые пересыхают – преимущественно те, которые впадают в Азовское и Черное моря. При отсутствии осадков они могут полностью высыхать, а после дождей превращаться во временные водотоки.

Малые реки мелеют и зарастают из-за загрязнения и избытка органических веществ, что ускоряет эти процессы. Локальная расчистка русел сама по себе не дает долговременного результата. Нужен комплексный подход:

пересмотр землепользования и способов хозяйствования на водосборе;

развитие и модернизация очистных сооружений;

восстановление водоохранных полос вдоль берегов, которые задерживают загрязнители и способствуют естественному самоочищению воды.

Зато во многих местах землю распахивают почти до самых берегов, лишая реки естественной защиты. Если это будет продолжаться, проблема будет только обостряться.

Этим летом экологические условия для сохранения водных ресурсов благоприятны в центральных и северных регионах – здесь температуры умеренные, а осадков достаточно. В то же время юг страны остается уязвимым к засухам.

– На Полесье пересыхают болота, какие это будет иметь последствия в дальнейшем?

– В 1960-е годы на Полесье массово осушали земли, создавая ирригационные системы, чтобы использовать его для сельского хозяйства. Такая деятельность имела негативное влияние на экосистему: уничтожили большое количество водно-болотных угодий, нарушили естественной регуляции водного баланса в водосборах, а также участились пожары на торфяниках – это прямое следствие антропогенного вмешательства, начатого еще в 60-х годах.

Резко остановить этот процесс сложно, поэтому сейчас приоритетом должно стать восстановление водно-болотных угодий и повторное обводнение торфяников Полесья. Уже реализуют немало проектов, направленных именно на эти задачи.

Пойменная территория, Вашковецкая ТГ, Черновицкая область (фото: Всемирного фонда природы WWF-Украина)

Водные ресурсы Карпат: что с горными реками и озерами

– А как насчет карпатских рек? Есть ли угрозы паводков?

– Угроза паводков есть всегда. Это естественный процесс и мы не можем быть абсолютно защищены от этого. Когда реки выходят из берегов – это для экосистем хорошо, хотя для населения – это негативные факторы. Поэтому важно понимать, когда, как и где могут наступить такие процессы. Интенсивные осадки вызывают паводки. Если за сутки выпадает 30 мм осадков есть риск возникновения паводков.

В Украине есть Директива 2007/60/ЕС – "Об оценке и управлении рисками затопления". В октябре 2022 года утвердили планы управления рисками затопления для отдельных речных бассейнов Украины.

– Почему нельзя купаться в горных озерах, в частности в Синевире?

– Синевир – это национальный парк и там действует запрет на купание, потому что этот объект охраняется. Люди должны придерживаться установленных правил, поскольку ценные водные экосистемы лучше оставлять в нетронутом состоянии, чтобы сохранить экосистему целостной.

– Насколько полезной является вода в Сходнице и Трускавце?

– По этому поводу лучше спрашивать врачей, поскольку они знают влияние этих вод на организм. Думаю, что эти воды полезны, иначе бы их не назначали для лечения определенных болезней. Однако, стоит помнить, что не всем подходит определенная вода, поэтому надо прислушиваться к мнению врачей.

Восстановление природных водоемов: что будет с реками в Украине

– Во Львове уже более как полтора века назад закрыли Полтву в коллектор, в Киеве частично закрыта Лыбидь. Сейчас ведутся разговоры об их "открытии", это целесообразно?

– Закрытие рек в коллекторы – не лучшее решение, хотя в сильно урбанизированных районах оно иногда кажется неизбежным. Мировой опыт свидетельствует о противоположной тенденции: даже в плотно застроенных городах реки открывают, снимают бетонные укрепления с берегов, возвращают им естественную форму и восстанавливают русло.

Такие меры дают комплексный положительный эффект:

улучшается микроклимат – река помогает охлаждать воздух летом и уменьшать эффект городского теплового острова;

растет биоразнообразие;

создаются привлекательные зоны отдыха и рекреации;

рекультивация береговых зон становится экономическим стимулом и повышает эстетическую ценность городского пространства.

Что касается реки Полтвы во Львове, то ее ситуацию необходимо детально изучить перед принятием каких-либо решений. Каждая река имеет свои особенности, и то, что работает для одной, может не подходить для другой из-за различий в климатических условиях, уровне антропогенного воздействия и инфраструктуре.

– Что ждет украинские реки в ближайшие десятилетия?

– Мы разработали 9 Планов управления речными бассейнами с учетом их проблем. Также создали меры, направленные на достижение хорошего экологического состояния. В частности, улучшение работы очистных сооружений, устранение органического и биогенного загрязнения. Сейчас эта программа оценивается почти в 8 млрд евро.

Хочу обратиться к громадам с призывом ответственно относиться к хозяйствованию, ведь в их руках – жизнь малых рек. Важно сохранять целостность прибрежных защитных полос и не заходить вплотную к урезу воды. Если есть возможность, то убрать сооружения, которые препятствуют свободному течению, поскольку они являются одной из причин ухудшения экологического состояния рек.

"Разгребание" рек – мощное движение не только в Европе, но и во всем мире. Снос гидросооружений помогает восстанавливать миграционные пути для рыб, способствует адаптации к изменениям климата и повышает способность рек к самоочищению.

Мы уже реализовали такую работу на реке Черемош в Карпатах в рамках проекта Open Rivers Programme, а также работаем на реке Каменка в Днепропетровской области. Стараемся поощрять громады участвовать в этих процессах и активно сотрудничаем с международной программой "Открытые реки".

Также WWF-Украина имеет инициативу в рамках проекта Restoriver, который поддерживает Программа Interreg Danube Region Programme, что касается восстановления водных объектов на урбанизированных территориях.

Река Каменка в Днепропетровской области (фото: Татьяна Турликьян/WWF-Украина)