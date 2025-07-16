Критично для экосистем: в каких реках Украины ситуация с водой в июле хуже всего
Гидрологический режим некоторых рек влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения. Недавно Укргидрометцентр выполнил оценку водности основных "артерий" Украины за первые 15 дней июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.
В каких реках водность - близка к норме
Близкой к норме (83-120%) водность в течение первой половины июля наблюдалась:
- на Верхнем Днепре (пост Неданчичи);
- по притоку воды к Киевскому водохранилищу;
- на участке Десны "Разлеты - Чернигов";
- на Западном Буге (пост Каменка-Бугская);
- на Северском Донце (пост Змиев);
- на реке Псел (суббассейн Среднего Днепра, пост Запселье).
Где в Украине водность - выше нормы
Между тем существенно больше нормы (241%) водность, согласно информации УкрГМЦ, отмечалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).
Украинцам объяснили, что такая ситуация сложилась в результате подачи воды в русло реки каналом "Днепр - Ингулец".
Уточняется, что оценку водности основных рек государственное учреждение выполняет с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодья.
Какие реки в июле - близки к маловодью
Меньше нормы (52-75%) в течение первых 15 дней июля водность отмечалась:
- на реке Десна (пост Летки);
- на притоке Десны - реке Сейм (пост Мутин);
- на притоке Среднего Днепра - реке Сула (пост Лубны);
- на Северском Донце (возле постов Чугуев и Изюм);
- на реке Стрый (пост Верхнее Синевидное).
Значительно меньше нормы (32-47%) водность наблюдалась:
- по притоку воды в Кременчугское, Каменское и Днепровское водохранилища;
- на притоках Припяти - реке Горынь (пост Деражное) и реке Случь (пост Сарны);
- на притоке Среднего Днепра - реке Самара (пост Кочерижки);
- на реке Ингул (пост Кропивницкий);
- на украинском участке Дуная;
- на реках суббассейна Тисы (Тиса, Латорица, Уж).
Между тем близкой к критериям маловодья (21-29%) водность зафиксировали:
- на реке Припять (пост Любязь);
- на ее притоке - реке Стоход (пост Любешов);
- на притоке суббассейна Нижнего Днепра - реке Орель (пост Царичанка);
- на реке Южный Буг (посты Тростянчик и Александровка);
- на реке Днестр (посты Галич и Залещики);
- по притоку воды к Днестровскому водохранилищу;
- на реке Прут (пост Черновцы).
Где фиксируют маловодие и ситуация хуже всего
В УкрГМЦ сообщили, что достигнуто основного критерия маловодья было на притоках Среднего Днепра - реках Ворскла (пост Кобеляки) и Тетерев (пост Житомир).
Отмечается, что там водность за первую половину июля равнялась 20% и 25% (и 45% нормы самого маловодного месяца соответственно).
Сообщается также, что маловодие установилось (менее 20%):
- на Южном Буге возле села Подгорье (там за 15 дней июля водность не превышала 11% нормы и 14% самого маловодного месяца);
- на нижнем участке притока Южного Буга - реке Синюха (12% нормы июля и 15% самого маловодного месяца);
- на верхних участках притока Припяти в Житомирской области - реки Уборть (9% нормы июля и 32% самого маловодного месяца);
- на притоке Среднего Днепра - реке Рось, на посту Корсунь-Шевченковский (17% нормы июля и 60% самого маловодного месяца).
Между тем сложная гидрологическая ситуация отмечается:
- на притоке Среднего Днепра - реке Тетерев (пост Житомир);
- на Южном Буге (пост Подгорье);
- на его притоке - реке Синюха в Николаевской области (пост Синюхин Брод).
Эксперты объяснили, что там "средние расходы воды за 15 дней июля оказались ниже значения экологических расходов воды, что является критическим для функционирования экосистем рек".
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.
Кроме того, мы сообщали, что за вред рекам и водоемам в Украине могут наказывать по-новому и объясняли, кому грозят новые штрафы.
Тем временем экологи рассказали, что больше всего загрязняет воду и в каких регионах.
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