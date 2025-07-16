Критично для экосистем: в каких реках Украины ситуация с водой в июле хуже всего

Гидрологический режим некоторых рек влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения. Недавно Укргидрометцентр выполнил оценку водности основных "артерий" Украины за первые 15 дней июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.

В каких реках водность - близка к норме

Близкой к норме (83-120%) водность в течение первой половины июля наблюдалась:

на Верхнем Днепре (пост Неданчичи);

по притоку воды к Киевскому водохранилищу;

на участке Десны "Разлеты - Чернигов";

на Западном Буге (пост Каменка-Бугская);

на Северском Донце (пост Змиев);

на реке Псел (суббассейн Среднего Днепра, пост Запселье).

Где в Украине водность - выше нормы

Между тем существенно больше нормы (241%) водность, согласно информации УкрГМЦ, отмечалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).

Украинцам объяснили, что такая ситуация сложилась в результате подачи воды в русло реки каналом "Днепр - Ингулец".

Уточняется, что оценку водности основных рек государственное учреждение выполняет с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодья.

Какие реки в июле - близки к маловодью

Меньше нормы (52-75%) в течение первых 15 дней июля водность отмечалась:

на реке Десна (пост Летки);

на притоке Десны - реке Сейм (пост Мутин);

на притоке Среднего Днепра - реке Сула (пост Лубны);

на Северском Донце (возле постов Чугуев и Изюм);

на реке Стрый (пост Верхнее Синевидное).

Значительно меньше нормы (32-47%) водность наблюдалась:

по притоку воды в Кременчугское, Каменское и Днепровское водохранилища;

на притоках Припяти - реке Горынь (пост Деражное) и реке Случь (пост Сарны);

на притоке Среднего Днепра - реке Самара (пост Кочерижки);

на реке Ингул (пост Кропивницкий);

на украинском участке Дуная;

на реках суббассейна Тисы (Тиса, Латорица, Уж).

Между тем близкой к критериям маловодья (21-29%) водность зафиксировали:

на реке Припять (пост Любязь);

на ее притоке - реке Стоход (пост Любешов);

на притоке суббассейна Нижнего Днепра - реке Орель (пост Царичанка);

на реке Южный Буг (посты Тростянчик и Александровка);

на реке Днестр (посты Галич и Залещики);

по притоку воды к Днестровскому водохранилищу;

на реке Прут (пост Черновцы).

Где фиксируют маловодие и ситуация хуже всего

В УкрГМЦ сообщили, что достигнуто основного критерия маловодья было на притоках Среднего Днепра - реках Ворскла (пост Кобеляки) и Тетерев (пост Житомир).

Отмечается, что там водность за первую половину июля равнялась 20% и 25% (и 45% нормы самого маловодного месяца соответственно).

Сообщается также, что маловодие установилось (менее 20%):

на Южном Буге возле села Подгорье (там за 15 дней июля водность не превышала 11% нормы и 14% самого маловодного месяца);

на нижнем участке притока Южного Буга - реке Синюха (12% нормы июля и 15% самого маловодного месяца);

на верхних участках притока Припяти в Житомирской области - реки Уборть (9% нормы июля и 32% самого маловодного месяца);

на притоке Среднего Днепра - реке Рось, на посту Корсунь-Шевченковский (17% нормы июля и 60% самого маловодного месяца).

Между тем сложная гидрологическая ситуация отмечается:

на притоке Среднего Днепра - реке Тетерев (пост Житомир);

на Южном Буге (пост Подгорье);

на его притоке - реке Синюха в Николаевской области (пост Синюхин Брод).

Эксперты объяснили, что там "средние расходы воды за 15 дней июля оказались ниже значения экологических расходов воды, что является критическим для функционирования экосистем рек".