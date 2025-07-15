Приграничные реки впервые проверят на опасный химикат: кому и чем он угрожает

Украина и Польша планируют совместно проверять воду из рек на границе. Будут искать, в частности, опасное химическое соединение под названием "Бисфенол А".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения (Минздрава).

Что известно о совместном проекте Украины и Польши

О решении насчет проверки воды из некоторых приграничных рек сообщили во время международной конференции по трансграничному сотрудничеству в сфере общественного здоровья.

"Ее провели в рамках совместного международного проекта WaterWatch между Львовским Центром контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) и Воеводской санэпидстанцией в Жешуве - при участии более 100 специалистов из Украины и Польши", - рассказали в Минздраве.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что этот проект - яркий пример "эффективного межведомственного взаимодействия, который позволит минимизировать трансграничные угрозы для здоровья населения".

Он рассказал также, что недавно состоялась продуктивная встреча с главным санитарным инспектором Польши Павелом Гжесьовски, во время которой специалисты обсудили возможности усиления сотрудничества в сфере общественного здоровья.

"Налаживание обмена эпидемиологической информацией, совместные учения, единые алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации на границе - это наша общая безопасность и ответственность", - отметил украинский чиновник.

Игорь Кузин во время мероприятия (фото: moz.gov.ua)

В каких реках и что именно планируют проверять

В Минздраве сообщили, что в рамках проекта будет исследоваться качество воды в четырех трансграничных реках:

с украинской стороны - это Вяр и Стрвяж;

с польской - Шкло и Вишня.

Исследования будут выполнять специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины совместно с партнерами из санитарно-эпидемиологической станции города Жешув (Польша).

Уточняется, что специалисты будут проверять воду на наличие:

вирусов;

бактерий;

химических веществ (в частности бисфенола А и микроцистинов).

"Для этого будет закуплено необходимое оборудование, реактивы, спецтранспорт, а специалисты пройдут обучение для работы с новейшими методами анализа", - добавили в министерстве.

Украинцам объяснили, что полученные данные позволят оценить реальные риски для общественного здоровья в приграничном регионе и разработать эффективные программы для уменьшения трансграничных угроз.

Встреча экспертов из Украины и Польши (фото: moz.gov.ua)

Что такое бисфенол А и чем опасно это вещество

"Впервые в Украине будет проводиться лабораторный анализ содержания бисфенола А в речной воде на границе Украины и Польши", - подчеркнули в Минздраве.

Отмечается, что бисфенол А - это вещество, которое:

входит в состав пластмасс;

может влиять на эндокринную, иммунную и другие системы организма.

В Минздраве объяснили, что бисфенол А - это эндокринно-активное вещество, которое даже в небольших концентрациях может влиять на здоровье человека:

нарушать работу гормональной системы;

влиять на развитие репродуктивной, иммунной и нервной систем;

повышать риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, бесплодия;

потенциально влиять на развитие некоторых видов рака.

"Особенно опасно накопление химсоединения - бисфенола А - в питьевой воде и природных водоемах, из которых вода используется для купания, рыболовства или водоснабжения", - подытожили в ведомстве.