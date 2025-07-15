ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Приграничные реки впервые проверят на опасный химикат: кому и чем он угрожает

Вторник 15 июля 2025 12:46
UA EN RU
Приграничные реки впервые проверят на опасный химикат: кому и чем он угрожает Реки на границе с Польшей проверят на наличие опасного вещества (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украина и Польша планируют совместно проверять воду из рек на границе. Будут искать, в частности, опасное химическое соединение под названием "Бисфенол А".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения (Минздрава).

Что известно о совместном проекте Украины и Польши

О решении насчет проверки воды из некоторых приграничных рек сообщили во время международной конференции по трансграничному сотрудничеству в сфере общественного здоровья.

"Ее провели в рамках совместного международного проекта WaterWatch между Львовским Центром контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) и Воеводской санэпидстанцией в Жешуве - при участии более 100 специалистов из Украины и Польши", - рассказали в Минздраве.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что этот проект - яркий пример "эффективного межведомственного взаимодействия, который позволит минимизировать трансграничные угрозы для здоровья населения".

Он рассказал также, что недавно состоялась продуктивная встреча с главным санитарным инспектором Польши Павелом Гжесьовски, во время которой специалисты обсудили возможности усиления сотрудничества в сфере общественного здоровья.

"Налаживание обмена эпидемиологической информацией, совместные учения, единые алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации на границе - это наша общая безопасность и ответственность", - отметил украинский чиновник.

Приграничные реки впервые проверят на опасный химикат: кому и чем он угрожаетИгорь Кузин во время мероприятия (фото: moz.gov.ua)

В каких реках и что именно планируют проверять

В Минздраве сообщили, что в рамках проекта будет исследоваться качество воды в четырех трансграничных реках:

  • с украинской стороны - это Вяр и Стрвяж;
  • с польской - Шкло и Вишня.

Исследования будут выполнять специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины совместно с партнерами из санитарно-эпидемиологической станции города Жешув (Польша).

Уточняется, что специалисты будут проверять воду на наличие:

  • вирусов;
  • бактерий;
  • химических веществ (в частности бисфенола А и микроцистинов).

"Для этого будет закуплено необходимое оборудование, реактивы, спецтранспорт, а специалисты пройдут обучение для работы с новейшими методами анализа", - добавили в министерстве.

Украинцам объяснили, что полученные данные позволят оценить реальные риски для общественного здоровья в приграничном регионе и разработать эффективные программы для уменьшения трансграничных угроз.

Приграничные реки впервые проверят на опасный химикат: кому и чем он угрожаетВстреча экспертов из Украины и Польши (фото: moz.gov.ua)

Что такое бисфенол А и чем опасно это вещество

"Впервые в Украине будет проводиться лабораторный анализ содержания бисфенола А в речной воде на границе Украины и Польши", - подчеркнули в Минздраве.

Отмечается, что бисфенол А - это вещество, которое:

  • входит в состав пластмасс;
  • может влиять на эндокринную, иммунную и другие системы организма.

В Минздраве объяснили, что бисфенол А - это эндокринно-активное вещество, которое даже в небольших концентрациях может влиять на здоровье человека:

  • нарушать работу гормональной системы;
  • влиять на развитие репродуктивной, иммунной и нервной систем;
  • повышать риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, бесплодия;
  • потенциально влиять на развитие некоторых видов рака.

"Особенно опасно накопление химсоединения - бисфенола А - в питьевой воде и природных водоемах, из которых вода используется для купания, рыболовства или водоснабжения", - подытожили в ведомстве.

Напомним, ранее ученые обнаружили, что вода в бутылках может содержать огромное количество нанопластика.

Кроме того, мы рассказывали, что больше всего загрязняет воду в Украине и в каких регионах.

Читайте также, как украинские полярники "охотились" на микропластик в Антарктике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Министерство здравоохранения Украины Граница с Украиной Химическое загрязнение Водоёмы
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия