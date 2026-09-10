Цены на лук массово поднимают: что происходит на рынке и в магазинах

Украинские фермеры начали активно повышать цены на лук. При этом предложение овощей высокого качества - довольно ограничено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.
Специалисты рассказали, что с начала текущей недели на внутреннем рынке Украины начал дорожать репчатый лук.
По данным аналитиков, активно повышать цены на лук фермерам сейчас позволяет достаточно высокий спрос на эту продукцию со стороны:
"Позитивный ценовой тренд в этом сегменте участники рынка связывают с высокой торговой активностью оптовых компаний, закупающих лук для текущих продаж и хранения", - объяснили украинцам.
В EastFruit сообщили, что по состоянию на 10 сентября 2026 года большинство украинских фермеров готовы отгружать репчатый лук не дешевле чем по 13-20 гривен за килограмм.
Отмечается, что это - в среднем - на 21% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
"В то же время предложение овощей высокого качества достаточно ограничено", - констатировали аналитики.
Это, по их словам, связано с желанием фермеров закладывать максимальные объемы такой продукции на хранение.
Согласно информации EastFruit, цены на лук в Украине сегодня уже значительно выше, чем были в этот период прошлого года.
Так, в начале сентября 2025 года "фермеры продавали эту продукцию на 32% дешевле, чем сегодня".
"Ключевые игроки рынка считают это подорожание временным явлением, поскольку сбор лука в украинских хозяйствах все еще продолжается, а его предложение на рынке до середины октября будет достаточно высоким", - подытожили аналитики.
Исходя из данных портала "Минфин" (по состоянию на 10 сентября 2026 года) средняя стоимость лука в магазинах Украины зависит от сорта.
Так лук белый в Novus стоит 54,99 гривен за килограмм.
Тем временем лук синий стоит:
То есть средняя цена на него - 36,98 гривен за килограмм.
А вот "классический" лук репчатый стоит:
Так что средняя цена на него - 19,50 гривен за килограмм.
Стоит отметить, что в сети продуктовых супермаркетов "АТБ-Маркет" заплатить придется:
Следовательно, как видим, цены на лук в Украине могут отличаться.
Они зависят как от сорта этого овоща, так и от конкретной торговой сети (того или иного продуктового супермакета).
Напомним, ранее мы рассказывали, какие цены на продукты предлагают супермаркеты 10 сентября.
Кроме того, мы объясняли, почему Украина наращивает импорт продуктов и что интересного экспортирует в разные страны.
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