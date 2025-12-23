ua en ru
Директор ЧАЭС: саркофаг может не устоять, даже если ракета россиян ударит рядом

Украина, Вторник 23 декабря 2025 19:09
Директор ЧАЭС: саркофаг может не устоять, даже если ракета россиян ударит рядом Фото: Россия ударила дроном по саркофагу ЧАЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Существует риск того, что саркофаг Чернобыльской АЭС может обрушиться в случае нового удара россиян. Для этого даже не обязательно прямое попадание в защитное сооружение.

Об этом заявил директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Тараканов в интервью AFP отметил, что полное восстановление нового безопасного конфайнмента над 4-м энергоблоком ЧАЭС может занять от трех до четырех лет.

"Если ракета или дрон попадет прямо в него или даже упадет где-то поблизости - например, “Искандер”, не дай Бог. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение после этого устоит. В этом и заключается главная угроза", - сказал директор ЧАЭС.

Он уточнил, что после российской атаки саркофаг утратил несколько своих основных функций. Но, по словам Тараканова, уровни радиации на объекте остаются "стабильными и в пределах нормы".

Отверстие, образовавшееся в результате удара беспилотника, было закрыто защитным экраном, однако, как рассказал директор ЧАЭС, еще необходимо заделать около 300 меньших отверстий, сделанных пожарными при тушении пожара.

Повреждение саркофага ЧАЭС

В ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в защитную конструкцию над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС , что привело к серьезному повреждению внешнего защитного покрытия и пожару, который впоследствии потушили.

Эта конструкция, известная как Новый безопасный конфайнмент (NSC), была создана для предотвращения выхода радиации после аварии 1986 года и настолько пострадала.

В результате Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что саркофаг утратил основные функции, хотя стойки и системы мониторинга остались без постоянных разрушений.

