Директор ЧАЭС: саркофаг может не устоять, даже если ракета россиян ударит рядом
Существует риск того, что саркофаг Чернобыльской АЭС может обрушиться в случае нового удара россиян. Для этого даже не обязательно прямое попадание в защитное сооружение.
Об этом заявил директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
Тараканов в интервью AFP отметил, что полное восстановление нового безопасного конфайнмента над 4-м энергоблоком ЧАЭС может занять от трех до четырех лет.
"Если ракета или дрон попадет прямо в него или даже упадет где-то поблизости - например, “Искандер”, не дай Бог. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение после этого устоит. В этом и заключается главная угроза", - сказал директор ЧАЭС.
Он уточнил, что после российской атаки саркофаг утратил несколько своих основных функций. Но, по словам Тараканова, уровни радиации на объекте остаются "стабильными и в пределах нормы".
Отверстие, образовавшееся в результате удара беспилотника, было закрыто защитным экраном, однако, как рассказал директор ЧАЭС, еще необходимо заделать около 300 меньших отверстий, сделанных пожарными при тушении пожара.
Повреждение саркофага ЧАЭС
В ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в защитную конструкцию над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС , что привело к серьезному повреждению внешнего защитного покрытия и пожару, который впоследствии потушили.
Эта конструкция, известная как Новый безопасный конфайнмент (NSC), была создана для предотвращения выхода радиации после аварии 1986 года и настолько пострадала.
В результате Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что саркофаг утратил основные функции, хотя стойки и системы мониторинга остались без постоянных разрушений.