Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил основные функции после атаки России, - МАГАТЭ

Чернобыль, Пятница 05 декабря 2025 22:40
UA EN RU
Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил основные функции после атаки России, - МАГАТЭ Фото: Россия ударила по саркофагу Чернобыльской АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС больше не выполняет своих основных функций, поскольку его повредил российский дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.

В МАГАТЭ напомнили, что на прошлой неделе миссия агентства завершила всестороннюю оценку нового безопасного конфайнмента (NSC) (саркофага) на Чернобыльской АЭС после того, как в феврале этого года по нему ударил российский беспилотник.

Саркофаг представляет собой массивную стальную конструкцию, построенную для предотвращения выброса радиоактивных веществ из реактора, разрушенного во время аварии в 1986 году.

В результате проведенной оценки миссия МАГАТЭ выяснила, что:

  • саркофаг "утратил свои основные функции безопасности", включая способность изоляции;
  • несущие конструкции и системы мониторинга не получили постоянных повреждений.

"Были проведены ограниченные временные ремонтные работы на крыше, однако своевременное и комплексное восстановление остается крайне важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ рекомендовало продолжить восстановление и усиление защитных конструкций саркофага: внедрить контроль влажности, обновить программу мониторинга коррозии и модернизировать автоматическую систему наблюдения за состоянием укрытия, построенного над реактором после аварии.

Удар по саркофагу ЧАЭС

Напомним, 14 февраля российские оккупанты ударили дроном по саркофагу разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки укрытие было фактически пробито. Но радиационный фон после атаки оставался в норме.

Более детально об атаке - в материале РБК-Украина.

