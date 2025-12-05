Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил основные функции после атаки России, - МАГАТЭ
Новый саркофаг Чернобыльской АЭС больше не выполняет своих основных функций, поскольку его повредил российский дрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.
В МАГАТЭ напомнили, что на прошлой неделе миссия агентства завершила всестороннюю оценку нового безопасного конфайнмента (NSC) (саркофага) на Чернобыльской АЭС после того, как в феврале этого года по нему ударил российский беспилотник.
Саркофаг представляет собой массивную стальную конструкцию, построенную для предотвращения выброса радиоактивных веществ из реактора, разрушенного во время аварии в 1986 году.
В результате проведенной оценки миссия МАГАТЭ выяснила, что:
- саркофаг "утратил свои основные функции безопасности", включая способность изоляции;
- несущие конструкции и системы мониторинга не получили постоянных повреждений.
"Были проведены ограниченные временные ремонтные работы на крыше, однако своевременное и комплексное восстановление остается крайне важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
МАГАТЭ рекомендовало продолжить восстановление и усиление защитных конструкций саркофага: внедрить контроль влажности, обновить программу мониторинга коррозии и модернизировать автоматическую систему наблюдения за состоянием укрытия, построенного над реактором после аварии.
Удар по саркофагу ЧАЭС
Напомним, 14 февраля российские оккупанты ударили дроном по саркофагу разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.
В результате атаки укрытие было фактически пробито. Но радиационный фон после атаки оставался в норме.
