Россия атаковала саркофаг на Чернобыльской АЭС: что известно и есть ли угроза

Россия ударила дроном по саркофагу разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Укрытие было повреждено.

Что известно об атаке РФ на Чернобыльскую АЭС и есть ли угроза - в материале РБК-Украина ниже.

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Подробности атаки

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский дрон попал в укрытие разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции. По его словам, это был беспилотник с фугасной боевой частью.

В результате атаки саркофаг был поврежден, там произошел пожар.

"Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - заявил глава государства.

Зеленский напомнил, что Украина строила саркофаг вместе с другими странами, в частности государствами Европы и США. На фоне российского террористического акта он призвал партнеров усиливать давление на Москву.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал фото последствий атаки на ЧАЭС.

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МАГАТЭ подтвердило, что сегодня около 01:50 произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Агентство сообщило, что дрон врезался в крышу новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС. Взрыв вызвал пожар на крыше изоляционной оболочки.

В МАГАТЭ добавляют, что пожарные отреагировали за считанные минуты. По словам наблюдателей, пока никаких признаков прорыва внутренней защитной оболочки нет. По данным Агентства, жертв среди людей нет.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инцидент в Чернобыле и недавнее усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС подчеркивают постоянные риски ядерной безопасности.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что ситуация на ЧАЭС стабильная. Впрочем, он отметил, что россияне вполне сознательно запускают дроны над станцией, постоянно экспериментируют с высотой пролета "Шахедов" и пытаются осуществлять полеты как можно ниже.

"Они несут ядерную угрозу для мира, который инвестировал в безопасность на ЧАЭС. Москва виновата в Чернобыльской катастрофе, та же Москва сейчас несет угрозу ЧАЭС", - добавил Коваленко.

t.me/akovalenko

Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Дарья Заривная отметила, что украинская делегация на Мюнхенской конференции по безопасности обсудит удар по ЧАЭС с партнерами.

"Сегодня в Мюнхене будем говорить с союзниками, с США о российской атаке на ЧАЭС", - написала она в Telegram.

Ермак подтвердил, что Украина поднимет вопрос удара России по ЧАЭС на Мюнхенской конференции. По его словам, участники конференции "злые" от новости об атаке.

"Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые. Потому что в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику, и ученых. Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", - написал он в соцсетях.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на фоне атаки на ЧАЭС призвал партнеров усилить санкции против России.

"Враг понимает только силу. Поэтому призываем партнеров ввести решительные санкции против России, в частности ее ядерной отрасли. Должны максимально ослабить агрессора", - отметил он.

Есть ли радиационная угроза

Президент Владимир Зеленский отметил, что после российской атаки радиационный фон на Чернобыльской АЭС не повышался. За этим продолжают следить.

Эту информацию подтвердила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и МАГАТЭ.

"Уровень радиации внутри и снаружи остается нормальным и стабильным. О жертвах не сообщается. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией", - говорится в заявлении Агентства.

ГСЧС сообщила, что на промплощадке Чернобыльской АЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений.

Что известно о саркофаге

Напомним, что 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, которая считается крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой.

Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух в результате аварии в Чернобыле, была в 30-40 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме. Однако советская власть пыталась скрыть катастрофу. Об аварии на ЧАЭС стало известно, когда рост радиационного фона зафиксировали в Дании и Швеции.

К концу лета 1986 года более 90 тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения в Чернобыле, 81 населенный пункт Украины стал безлюдным.

Над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС был построен так называемый саркофаг для защиты от радиационного загрязнения. В апреле 2012 года над энергоблоком начали строить новую безопасную оболочку. В июле 2019 года в эксплуатацию сдали новый конфайнмент.

Фото: на ЧАЭС построили новый саркофаг в 2019 (facebook.com/usovant)

На реализацию этого проекта международное сообщество выделило 1,5 млрд евро. По расчетам, он должен был прослужить не менее 100 лет. В целом новый безопасный конфайнмент ЧАЭС - самая большая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 108 м и общим весом 36 тысяч тонн.