ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Цифровая блокада: в Крыму оккупанты ограничили работу Telegram и WhatsApp

Украина, Четверг 30 октября 2025 17:45
UA EN RU
Цифровая блокада: в Крыму оккупанты ограничили работу Telegram и WhatsApp Иллюстративное фото: два самых популярных мессенджера не работают в Крыму (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты ограничили работу во временно оккупированном Крыму двух популярных мессенджеров - Telegram и WhatsApp. Вместо них россияне требуют установить российский мессенджер Max.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство QIRIM.News.

Отмечается, что речь идет о частичном ограничении работы двух мессенджеров. Крупнейший оккупационный провайдер телеком-услуг "Волна" сообщил, что действует согласно распоряжению "Роскомнадзора" - они, якобы, касаются абонентов всех операторов и провайдеров на так называемой "территории России".

При этом оккупационное "министерство коммуникаций и связи" в Крыму рекомендует местным жителям установить российский мессенджер Max вместо Telegram и WhatsApp.

Отметим, что с 12 сентября 2025 года в России запустили первый "национальный" мессенджер Max. Его будут устанавливать на все телефоны, которые продают в магазинах, и требуют от россиян переходить на него с других платформ.

При этом новый мессенджер не просто навязывают. Фактически, это еще один инструмент слежки за россиянами и населением временно оккупированных Россией территорий. В частности, в Кремле проговорились, что переписка в мессенджере вполне "прозрачна" для ФСБ РФ.

Интересно, что у россиян появился даже "православный мессенджер" под названием "Зосима". Он действительно позиционируется как "православный инструмент для общения". Несмотря на короткий срок работы, приложение уже вызвало волну критики из-за массового сбора персональных данных.

Добавим, что в июле 2025 года российский диктатор Владимир Путин поручил установить контроль над иностранными мессенджерами. Тогда речь шла о WhatsApp, а также Telegram, несмотря на его российское происхождение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым WhatsApp Telegram
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине