Головна » Новини » Війна в Україні

Цифрова блокада: в Криму окупанти обмежили роботу Telegram та WhatsApp

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 17:45
UA EN RU
Цифрова блокада: в Криму окупанти обмежили роботу Telegram та WhatsApp Ілюстративне фото: два найпопулярніші месенджери не працюють в Криму (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти обмежили роботу в тимчасово окупованому Криму двох популярних месенджерів - Telegram та WhatsApp. Замість них росіяни вимагають встановити російський месенджер Max.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформаційне агентство QIRIM.News.

Зазначається, що мова йде про часткове обмеження роботи двох месенджерів. Найбільший окупаційний провайдер телеком-послуг "Волна" повідомив, що діє згідно із розпорядженням "Роскомнадзора" - вони, нібито, стосуються абонентів усіх операторів та провайдерів на так званій "території Росії".

При цьому окупаційне "міністерство комунікацій та зв'язку" в Криму рекомендує місцевим мешканцям встановити російський месенджер Max замість Telegram та WhatsApp.

Зазначимо, що з 12 вересня 2025 року в Росії запустили перший "національний" месенджер Max. Його встановлюватимуть на всі телефони, які продають у магазинах, і вимагають від росіян переходити на нього з інших платформ.

При цьому новий месенджер не просто нав'язують. Фактично, це ще один інструмент стеження за росіянами та населенням тимчасово окупованих Росією територій. Зокрема в Кремлі проговорилися, що листування в месенджері цілком "прозорі" для ФСБ РФ.

Цікаво, що у росіян з'явився навіть "православний месенджер" під назвою "Зосима". Він дійсно позиціонується як "православний інструмент для спілкування". Попри короткий термін роботи, додаток уже викликав хвилю критики через масовий збір персональних даних.

Додамо, що у липні 2025 року російський диктатор Володимир Путін доручив встановити контроль над іноземними месенджерами. Тоді мова йшла про WhatsApp, а також Telegram, попри його російське походження.

Крим WhatsApp Telegram
