ЦПД предупреждает о рисках использования российского православного мессенджера "Зосима"

Россия, Пятница 26 сентября 2025 04:36
UA EN RU
ЦПД предупреждает о рисках использования российского православного мессенджера "Зосима" Иллюстративное фото: в России запущен православный мессенджер, который ворует персональные данные (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Никончук Анастасия

В России появился новый мессенджер под названием "Зосима", позиционируемый как православный инструмент для общения. Несмотря на короткий срок работы, приложение уже вызвало волну критики из-за массового сбора персональных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации (ЦПД) в сети Telegram.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) отмечает, что мессенджер "Зосима" собирает широкий спектр личной информации. Среди данных, которые пользователи предоставляют приложению, — паспортные сведения, адреса, информация о доходах, местах работы и даже данные о воинской обязанности.

Регистрация в сервисе осуществляется через "Госуслуги", что автоматически открывает доступ к государственным базам данных.

Заявленные цели и реальность

Официально запуск мессенджера объясняется стремлением сделать русскую православную церковь более современной и ближе к молодежи. Однако эксперты подчеркивают, что "Зосима" фактически становится инструментом цифрового контроля над населением.

"Это в очередной раз подтверждает, что РПЦ в России фактически является частью государственного аппарата и помогает властям управлять обществом. Мессенджер "Зосима" является очередной иллюстрацией того, как кремль под религиозной оболочкой выстраивает систему тотального надзора за собственными гражданами", — отмечают в ЦПД.

Напомним, что протоиерей УПЦ (МП) был задержан за сотрудничество с российской военной разведкой и помощь в корректировке ударов по Сумской области. Настоятель одного из храмов Сумской епархии передавал оккупантам информацию о расположении украинских боевых подразделений и фортификационных сооружений, обеспечивая противнику точные данные для атак.

Отметим, что Государственная служба по этнополитике и свободе совести обратилась в суд с иском о приостановке деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

