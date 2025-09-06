ua en ru
У Путина проболтались о "прозрачности" переписок в мессенджерах для ФСБ

Суббота 06 сентября 2025 20:53
У Путина проболтались о "прозрачности" переписок в мессенджерах для ФСБ Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявив, что любые мессенджеры являются абсолютно прозрачной системой для спецслужб. То есть, для ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевское URA.RU.

Песков подчеркнул, что люди должны понимать, что их переписки доступны.

"В корпоративных темах, в государственных темах, в секретных вопросах, конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры - это абсолютно прозрачная система. И люди, которые используют их, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб, конечно", - заявил Песков.

Контроль за мессенджерами в РФ

Напомним, в июле Служба внешней разведки Украины сообщила, что глава Кремля Владимир Путин поручил установить контроль над иностранными мессенджерами.

В частности, речь шла о WhatsApp и Telegram, несмотря на его российское происхождение.

Более того, уже в августе в WhatsApp заявили, что власти РФ пытаются заблокировать сервис в России. Однако компания продолжит делать все возможное, чтобы сохранить доступ.

Кроме того, недавно стало известно, что в России готовятся к запуску нового государственного мессенджера Max. Как писало The New York Times, он станет обязательным на всех новых смартфонах уже с сентября, то есть - начиная с этого месяца.

Издание отмечало, что Россия активизирует попытки установить жесткий государственный контроль над интернетом, ограничения доступ к иностранным сервисам.

