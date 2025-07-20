Кремль пытается контролировать мессенджеры: под прицелом WhatsApp и Telegram

Российский диктатор Владимир Путин поручил установить контроль над иностранными мессенджерами. Речь идет о WhatsApp, а также Telegram, несмотря на его российское происхождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки Украины.

Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года разработать меры по ограничению использования иностранного программного обеспечения, включая мессенджеры, разработанные в так называемых "недружественных странах".

WhatsApp оказался под особым вниманием, это делает его одним из главных кандидатов на потенциальную блокировку. Он принадлежит Meta - организации, которая признана в России экстремистской.

"Неоднозначная ситуация и с Telegram: хотя мессенджер имеет российское происхождение, его якобы "независимая" позиция и отказ от сотрудничества с властями делают его статус неопределенным", - говорится в сообщении.

Российские власти создали новый элемент - мессенджер Max от VK для цифровой слежки. Данные с Max автоматически передаются на серверы, связанные с VK, которая подконтрольна спецслужбам РФ.

"Всем чиновникам приказали перейти на Max. Приложение имеет полный доступ к микрофону, камере, контактам, геолокации и файлам. Не выключается стандартными средствами, использует root-доступ и системные jar-файлы - признаки вредоносного ПО", - отмечает разведка.