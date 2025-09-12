Единый мессенджер Путина. Что такое Max и как он следит за россиянами

В России запустили первый "национальный" мессенджер Max. Его будут устанавливать на все телефоны, которые продают в магазинах, и требуют у россиян переходить на него с других платформ.

Как будет работать российский "национальный" мессенджер, почему на него уже жалуются и зачем это Кремлю, – в материале РБК-Украина .

Запуск Max и принуждение к пользованию

Первые сообщения о тестировании российского "единого" мессенджера Max появились в публичном пространстве в марте 2025 года. Тогда медиа сообщили, что разработчик приложения VK работает над бета-версией. Причем, мессенджер сразу стал позиционироваться как многофункциональная платформа с чатами, мини-приложениями, чат-ботами, платежной системой.

Формально разработчиком является компания Communication Platform LLC – это дочерняя структура VK, которая ранее называлась Mail.Ru Group. Сам VK – это технологический холдинг, который владеет разными цифровыми сервисами, в том числе, крупнейшей социальной сетью России – VKontakte.

Мессенджер сразу стали позиционировать как "национальный" и "единый". Для агрессивного промоутинга Кремль подключил провластных блогеров и артистов, которые рекламировали его все лето. "Работает там, где другие мессенджеры не добираются – в лифте, на парковке и даже на море" – говорили блогеры, рекламируя Max. Многие россияне публиковали в соцсетях видео, как приложение Max рекламируют прямо на улице по громкоговорителям.

Уже в конце июня российский диктатор Владимир Путин подписал закон о создании в РФ "национального мессенджера". До этого законопроект о создании национальной цифровой платформы Max поддержала и Госдума. Таким образом, статус новой цифровой платформы как фактически государственной, был полностью утвержден.

В планах Кремля – принудить россиян пользоваться мессенджером и не оставить им альтернативы. С 1 сентября 2025 года все школьные чаты в Москве должны быть переведены на Max по указу федерального законодательства. То же самое происходит в Татарстане, Алтае, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской и Тверской областях.

Кроме того, мессенджер обязаны установить на всех смартфонах и планшетах в магазинах. Телефонные операторы должны предоставить использование Max без расхода трафика, что создает дополнительный стимул для перехода. Несколько российских чиновников уже заявили, что перешли в Max и удалили другие мессенджеры, на которых имели свои каналы.

Жители Москвы (фото: Getty Images)

Также мессенджер требуют установить у жителей оккупированных украинских территорий. Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщила, что захватчики требуют установить Max тем, кто едет с оккупированных территорий Херсонской области в захваченный Крым.

"Сейчас водителей и пассажиров уговаривают установить эту программу. Пожилым людям предлагают помощь в ее установке. Однако при этом на блокпостах предупреждают, что со следующего месяца отсутствие мессенджера Мах на телефоне станет поводом для дополнительной проверки специальным детектором, который анализирует содержимое устройства", — говорится в сообщении.

В угоду новому мессенждеру в России ограничивают другие. Официального запрета на WhatsApp и Telegram в РФ нет, но спецслужбы уже существенно ограничили их ключевые функции. Власти оправдываются тем, что таким образом якобы борются с экстремизмом и терроризмом, но на деле платформы ограничивают из-за того, что не могут до конца их контролировать.

На оккупированных территориях также ограничили работу других мессенджеров, а Viber заблокировали полностью за "невыполнение требований законодательства".

Критика Max

Уже к середине августа в мессенджере Max зарегистрировались около 18 млн человек. За это время через платформу прошло огромное количество трафика. За несколько месяцев пользователи выявили в мессенджере десятки проблем, помимо очевидной – цензурированного и полностью подконтрольного приложения.

Среди прочего, россияне стали жаловаться на то, что Max не предоставляет end-to-end шифрования, сообщения хранятся на серверах VK, к которым имеют доступ российские спецслужбы. Эксперты в сфере цифровых прав называют мессенджер инструментом слежки.

Также, по словам пользователей, Max постоянно запрашивает доступ ко всему, что есть в смартфоне – камере, микрофону, геолокации, контактам, всей биометрии, Bluetooth и уведомлениям, а также собирает IP-адрес, историю использования. При этом, если другие приложения можно просить не следить, у Max эта функция обязательная. Помимо этого, сообщается, что приложение тяжело удалить – оно может функционировать на уровне root-access, что характерно для вредоносного программного обеспечения.

Анализируя приложение, эксперты GitHub отметили, что Max включает камеру на смартфоне каждые 5-10 минут и делает фото. Приложение может слушать и записывать звук вокруг, собирает данные про контакты пользователя и даже фиксирует тот текст, который был введен, но не отправлен.

Помимо этого, по словам пользователей, Max подвисает, есть проблемы с отправкой сообщений, неудобным интерфейсом. На Google Play у мессенджера постоянно менялся рейтинг – сначала он держался на цифре 4,6 из 5, когда приложение стали тестировать сами пользователей, он сильно упал – многие ставили единицы и жаловались в отзывах. Но со временем он опять поднялся до 4,6 баллов.

Наибольшую волну критики вызывает "государственность" мессенджера. Пользователи опасаются, что вся их личная информация будет передана ФСБ, и использована против них. Комментируя подобные сообщения, в Кремле даже особо и не скрывают, что будут следить за людьми через приложение Max.

"В корпоративных темах, государственных темах, секретных вопросов, мы должны понимать, что любые мессенджеры – это абсолютно прозрачная система. Люди, которые используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб", – заявил пресс-секретарь Путина Сергей Песков.

Ситуация с такой открытой позицией Кремля по поводу "национального" мессенджера, через который за людьми будут следить, дошла до абсурда – через медиа в Кремле обещают, что Max не будет составлять доносы на пользователей.

Мессенджер Max очень похож на китайскую платформу WeChat. Концепция фактически та же — WeChat в Китае тоже называют "национальным", он также объединяет в себе доступ ко всем государственным услугам. Но сам WeChat, в отличие от Max, не так активно навязывается обществу и работает в рамках коммерческих правил.

"Создание Max - это попытка повторить то, что сделал Китай – ограничить внешнее влияние, сделать невозможным излом и слежку западных спецслужб за российскими элитами и не только. Ну и, конечно, попытка следить за всеми россиянами. Но все ломается – и Max сломается", - отмечает глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Вряд ли в Кремле смогут полностью "отключить" все мессенджеры, как не смогли это сделать с социальными сетями или видеоплатформой YouTube.

"Исходя из опыта YouTube, они вынуждены смягчать собственные действия. Тем не менее, технически заблокировать все – очень трудно для нынешней России", - добавляет Коваленко.