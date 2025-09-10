Туск созвал экстренное заседание правительства из-за российских дронов в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с многочисленным нарушением воздушного пространства страны российскими дронами, которое произошло в ночь на 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост пресс-секретаря польского правительства Адама Шлапки в сети Х.

Как сообщил Шлапка, внеочередное заседание Совета министров состоится в 9 часов по киевскому времени. Сейчас Туск находится на встрече с членами правительства. Перед этим польский премьер получил отчет от оперативного командующего по инциденту с боевыми беспилотниками РФ. Также Туск сообщал, что военные применили вооружение против летательных объектов. На фоне экстренных мер из-за российских дронов он также заявил, что министр обороны Польши находится в "тесном контакте" с членами и лидерами стран НАТО.