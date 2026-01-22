ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Каждый "Виктор", который продает интересы Европы, заслуживает подзатыльник, - Зеленский

Давос, Четверг 22 января 2026 17:46
UA EN RU
Каждый "Виктор", который продает интересы Европы, заслуживает подзатыльник, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутри ЕС действуют силы, которые пытаются ее уничтожить, и потролил премьера Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Украинский лидер рассказал, что силы, которые пытаются уничтожить Европу, не теряют ни одного дня. По его словам, они даже действуют внутри ЕС.

"Каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник", - сказал он, вероятно, имея в виду венгерского премьера Орбана.

Зеленский отметил, что если он чувствует себя комфортно в РФ, то это не значит, что "мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы".

Европа должна усилить санкции

Президент Украины подчеркнул, что РФ пытается "загнать украинцев в холодную смерть" при минус 20 градусов по Цельсию, но она не могла бы производить ракеты без критических компонентов других стран.

"И это не только Китай. Часто люди прикрываются тем, что Китай помогает России. Да, помогает, но не только Китай. Россия получает компоненты от компаний в Европе, США и Тайваня", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что благодаря санкциям российская нефть дешевеет, однако ее поток не остановился, а российские компании, которые финансируют агрессию, до сих пор работают.

"Европа должна делать больше, чтобы ее санкции блокировали врагов так же эффективно, как блокируют американские санкции", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина способна помочь НАТО топить корабли РФ возле Гренландии. По его словам, они будут тонуть там "точно так же, как тонут возле Крыма".

Кроме того, Зеленский анонсировал первую трехстороннюю встречу на техническом уровне между Украиной, США и РФ. Она уже в ближайшие дни состоится в ОАЭ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Виктор Орбан
Новости
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов