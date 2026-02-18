"Це велика брехня": Сійярто різко висловився про роль України у захисті Європи від РФ
Україна не захищає Європу від Росії, а вступ України до Європейського Союзу може втягнути ЄС у війну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю CNN.
"Ми вважаємо великою брехнею твердження українських і європейських лідерів про те, що Україна захищає Європу. Це неправда", - заявив глава угорського МЗС.
Він також зазначив, що Росія не нападала на жодну країну-члена Європейського Союзу, а безпеку європейських держав, за його словами, забезпечує НАТО, а не Україна.
Водночас Сійярто заявив, що українці "героїчно борються", однак, за його словами, війна Росії проти України "не є війною Угорщини", тому Будапешт виступає за мирне врегулювання шляхом переговорів і підтримує канали комунікації з Росією.
Крім того, він наголосив, що угорська влада не допускає використання коштів своїх платників податків для допомоги Україні.
Конфлікт між Україною та Угорщиною
Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із різкою критикою прагнення України приєднатися до Європейського Союзу, заявивши, що Будапешт нібито не планує підтримувати вступ Києва до ЄС щонайменше протягом найближчих ста років.
У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що сили, які намагаються послабити або підірвати Євросоюз, діють постійно, зокрема й усередині самої Європи. Позицію глави держави підтримав і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який публічно розкритикував заяви угорського прем’єра.
Крім того, Орбан раніше заявляв, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та Росією. Така позиція пролунала на тлі рішень ЄС щодо подальшого фінансування підтримки України.
Днями ж Зеленський під час виступу на панельній дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Орбан думає про те, як відрощувати свій живіт, а не як нарощувати армію.