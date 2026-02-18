"Це велика брехня": Сійярто різко висловився про роль України у захисті Європи від РФ

Україна не захищає Європу від Росії, а вступ України до Європейського Союзу може втягнути ЄС у війну.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю CNN.

"Ми вважаємо великою брехнею твердження українських і європейських лідерів про те, що Україна захищає Європу. Це неправда", - заявив глава угорського МЗС.

Він також зазначив, що Росія не нападала на жодну країну-члена Європейського Союзу, а безпеку європейських держав, за його словами, забезпечує НАТО, а не Україна.

Водночас Сійярто заявив, що українці "героїчно борються", однак, за його словами, війна Росії проти України "не є війною Угорщини", тому Будапешт виступає за мирне врегулювання шляхом переговорів і підтримує канали комунікації з Росією.

Крім того, він наголосив, що угорська влада не допускає використання коштів своїх платників податків для допомоги Україні.