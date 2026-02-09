Сийярто сделал скандальное заявление о мобилизации в Украине и бегстве мужчин за границу

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поддерживает незаконную переправку украинских мужчин через границу, одновременно раскритиковав мобилизацию в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Сийярто написал в Facebook.

Реакция на задержание венгра

Сийярто прокомментировал задержание в Украине гражданина Венгрии, который, по данным следствия, пытался помочь пятерым украинским мужчинам нелегально пересечь границу.

По его словам, венгерское консульство в Берегово немедленно предоставило задержанному консульскую защиту и помогает ему во время расследования.

"Этот случай также четко показывает: войну нужно закончить как можно скорее, насильственный призыв нужно немедленно прекратить", - убежден глава МИД Венгрии.

Критика мобилизации в Украине

Сийярто, что войну необходимо завершить как можно быстрее, а принудительную мобилизацию, по его мнению, следует прекратить.

Он также утверждает, что многие украинские мужчины пытаются покинуть страну, чтобы избежать призыва, тогда как украинские пограничники, по его словам, принимают все меры для задержания нарушителей.

Что предшествовало

На днях украинские пограничники заявили о задержании группы мужчин, которые пытались незаконно попасть в Венгрию. Во время задержания двое правонарушителей пытались убежать, поэтому пограничникам пришлось осуществить предупредительные выстрелы вверх.

По данным ГПСУ, гражданин Венгрии выполнял роль проводника и должен был переправить украинцев через границу. По словам задержанных, организаторы схемы планировали получить около 55 тысяч долларов - от 9 до 15 тысяч с каждого "клиента".

Неподалеку от границы, возле села Чома, переправщики оставили внедорожник, на котором доставляли участников незаконной операции.

Пограничники сообщили полиции о признаках преступления, предусмотренного статьей о незаконной переправке лиц через государственную границу. Правоохранители изъяли автомобиль, денежные средства и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства.

Гражданина Венгрии задержали и сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,5 млн гривен.