"Это сложный процесс": у Путина рассказали о сближении в переговорах по Украине

Мирные переговоры по Украине

Напомним, неделю назад, 23 и 24 января, в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ. Соединенные Штаты назвали встречу позитивно, а Киев назвал ее содержательной.

Согласно данным РБК-Украина, наибольший прогресс был в военном блоке. В частности, обсуждалось возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра. При этом вопрос территорий так и не был решен.

Также было анонсировано продолжение переговоров 1 февраля. По словам президента Украины Владимира Зеленского, встреча может быть перенесена из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку США могут нанести удар по режиму аятолл.

Позже украинский лидер подтвердил, что встреча перенесена и состоится на следующей неделе. В частности, она запланирована на 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Отметим, в одном из интервью Зеленский сказал, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.

Кроме того, 2 февраля Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина возможна только в Москве.