"Це складний процес": у Путіна розповіли про зближення у переговорах щодо України

Мирні переговори по Україні

Нагадаємо, тиждень тому, 23 і 24 січня, в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між Україною, США і РФ. Сполучені Штати назвали зустріч позитивно, а Київ назвав її змістовною.

Згідно з даними РБК-Україна, найбільший прогрес був у військовому блоці. Зокрема, обговорювалося можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру. При цьому питання територій так і не було вирішено.

Також було анонсовано продовження переговорів 1 лютого. За словами президента України Володимира Зеленського, зустріч може бути перенесена через ситуацію навколо Ірану, оскільки США можуть завдати удару по режиму аятол.

Пізніше український лідер підтвердив, що зустріч перенесено і вона відбудеться наступного тижня. Зокрема, вона запланована на 4 і 5 лютого в Абу-Дабі.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.

Крім того, 2 лютого Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна можлива лише в Москві.