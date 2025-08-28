"Это не наша война": Сийярто ответил на критику Украины относительно "Мадяра"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику своего украинского коллеги Андрея Сибиги после запрета на въезд командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Венгрию и страны Шенгенской зоны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Сийярто написал в соцсети Х.
В ответ на критику Сибиги, который заявил, что для Сийярто "российский трубопровод важнее украинских детей, убитых Россией", венгерский министр попросил "не втягивать Венгрию в войну".
"Это не наша война! Мы за нее не ответственны, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте рисковать нашей энергетической безопасностью и перестаньте прилагать усилия, чтобы втянуть нас в вашу войну!", - написал Сийярто.
Венгрия запретила "Мадяру" въезд в страну
Напомним, 28 августа стало известно, что Венгрия запретила въезд одному из командиров ВСУ из-за ударов украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, этому офицеру якобы запретили въезд в Шенгенскую зону.
Позже стало известно, что командир ВСУ, которому запретили въезд - это командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр". Информацию подтвердили у премьер-министра Виктора Орбана.
"Мадяр" отреагировал на такие санкции. Он отметил, что деньги, которые Венгрия платит за российскую нефть, направляют на производство ракет и дронов в РФ.
В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский возмутился и приказал МИД Украины принять соответствующие меры против Венгрии. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский демонстративно пригласил "Мадяра" посетить Польшу.
Позже Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему ноту протеста из-за запрета на въезд "Мадяра".