"Мадьяру" запретили въезд в Венгрию за удары по "Дружбе": у Орбана подтвердили

Четверг 28 августа 2025 15:23
"Мадьяру" запретили въезд в Венгрию за удары по "Дружбе": у Орбана подтвердили
Автор: Ірина Глухова

Командир ВСУ, которому Венгрия запретила въезд из-за атак на нефтепровод "Дружба" - это Роберт Бровди с позывным "Мадьяр". Информацию подтвердили у премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание 444.

По словам политического директора венгерского премьер-министра Балажа Орбана, речь идет о Роберте Бровди, командующем Сил беспилотных систем.

Ранее имя Бровди не фигурировало в официальных заявлениях министра иностранных дел Петера Сийярто или самого Орбана, где его называли только "украинским командиром воинской части, ответственной за атаки на нефтепровод "Дружба".

Роберт Бровди, который имеет венгерские корни и родом из Закарпатья, этим летом возглавил подразделение беспилотных систем ВСУ. Он известен своей активностью в соцсетях, где неоднократно публиковал лозунг "Россияне - вон домой!". Его подразделение называется "Птицы мадьяров".

Бровди также является Героем Украины и кавалером ордена "Золотая Звезда". Венгерские власти официально объясняют запрет его поездок именно ударами украинских дронов по нефтепроводу "Дружба", который поставляет российскую нефть в страны ЕС, в частности Венгрии.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что украинскому военному командиру, который руководил ударом по нефтепроводу "Дружба", запретили въезд в Венгрию и страны Шенгенской зоны.

Однако имени военнослужащего он не назвал.

Атаки по "Дружбе"

Нефтепровод "Дружба", поставляющий российскую нефть в ЕС, в частности в Венгрию, неоднократно становился целью украинских дронов.

18 августа после удара по станции "Никольское" в Тамбовской области РФ поставки нефти в Венгрию остановили почти на два дня. Потоки восстановили только 20 августа вечером, но уже на следующий день "Дружбу" снова вывели из строя повторной атакой.

Какие цели преследует Киев и как на удары по "Дружбе" реагирует импортер российской нефти - Венгрия, - читайте в материале РБК-Украина.

