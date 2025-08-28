Атака на нефтепровод "Дружба": Венгрия запретила въезд командиру ВСУ
Командиру украинской воинской части, который руководил ударом по нефтепроводу "Дружба", запретили въезд в Венгрию и страны Шенгенской зоны.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.
Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба" имеет "ключевое значение для безопасного энергоснабжения Венгрии".
Он подчеркнул, что без этого российского нефтепровода невозможно обеспечить страну сырой нефтью.
Венгерский премьер назвал последнюю атаку на нефтепровод "чрезвычайно серьезной" - ремонтные работы продолжались настолько долго, что Венгрии почти пришлось использовать стратегические или аварийные резервы.
Министр отметил, что страна расценивает такие удары как "атаку на суверенитет", и пригрозил, что "ни одна атака не останется без последствий".
Он подчеркнул, что в первую очередь страдают Венгрия и Словакия, а не Россия.
В ответ Будапешт принял решение запретить въезд на свою территорию командиру украинской воинской части, причастного к ударам по нефтепроводу. Запрет касается не только Венгрии, но и всей Шенгенской зоны.
"Каждый, кто атакует нашу энергетическую безопасность или суверенитет, должен ожидать последствий. Так же и на этот раз мы запрещаем въезд командиру украинской воинской части, которая совершила чрезвычайно серьезную атаку на нефтепровод "Дружба", - заявил Сийярто.
Имени военнослужащего он не назвал.
Атака по нефтепроводу "Дружба"
Как известно, нефтепровод "Дружба" неоднократно подвергался атакам со стороны Украины.
Утром, 18 августа, Венгрия временно прекратили получать российскую нефть через трубопровод "Дружба" после того, как украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ.
В результате попадания на объекте возник пожар, и работа магистрального нефтепровода была полностью остановлена почти на два дня. Поставки нефти в Венгрию были восстановлены только поздно вечером 20 августа.
Однако уже 21 августа вечером украинские дроны повторно вывели из строя нефтепровод "Дружба".
В результате поставки российской нефти в Венгрию снова остановились, а Сийярто заявил, что президент Владимир Зеленский якобы использовал День независимости Украины, чтобы пригрозить Венгрии.
Более детально о цели таких атак Украины - в материале РБК-Украина.