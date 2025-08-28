Сикорский пригласил "Мадяра" в Польшу на фоне скандальных санкций Венгрии
Командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди пригласили в Польшу после того, как ему запретили приезжать в Венгрию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в соцсети X.
Сикорский обратил внимание, что Венгрия запретила въезд этническому венгру "Мадяру" в тот момент, пока российские ракеты сеют смерть в Киеве.
"Командир "Мадяр": если вам нужен отдых, а Венгрия не пускает, пожалуйста, приезжайте к нам в Польшу", - отметил министр.
Скандальное решение Венгрии
Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна запрещает въезд украинскому командиру, который "был причастен" к ударам по нефтепроводу "Дружба". Также глава МИД утверждал, что украинскому защитнику был запрещен въезд в страны Шенгенской зоны.
Как уточнил позже политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан, речь о командующем Силами беспилотных систем ВСУ Роберте "Мадяре" Бровди.
"Мадяр" уже отреагировал на такие санкции. Он подчеркнул, что деньги, которые Венгрия платит за российскую нефть, направляют на производство ракет и дронов в РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя такое решение Будапешта, подчеркнул, что это попытка дискредитации представителей венгерской громады в Украине.